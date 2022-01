Illa apunta a una possible «purga i politització» dels Mossos amb els canvis a la cúpula

El primer secretari del PSC,, s'ha mostrat "molt preocupat" per les informacions periodístiques que, segons ha dit, apunten a unadel cos dels Mossos. "Per aquí no es pot passar. Hem demanati iniciarem tot un treball parlamentari per arribar al fons de l'assumpte", ha afirmat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.Illa considera que els canvis a la cúpula dels Mossos que s'han desencadenat després de la substitució del major"sembla una purga". Considera que no s'està explicant el per què dels canvis. "Retirar el responsable d'investigació dels Mossos i no explicar per què es fan altres canvis dient que es vol feminitzar el cos, no és convincent", ha afegit.El primer secretari del PSC ha assenyalat que, segons han publicat periodistes, s'estan esborrant correus electrònics i, davant d'aquesta situació, ha recordat que el grup parlamentari del PSC ha demanat la compareixença del conseller d'Interior,, i del vicepresident del Govern,. "Si s'han esborrat correus i hi ha interferències polítiques, ho volem saber", ha afirmat.Per altra banda, Illa ha explicat que divendres passat va tenir una reunió telemàtica amb lai ha celebrat que "metodològicament" la consellera ho està fent "molt bé" perquè, segons ha dit, parlarà amb tots els grups. Per al líder dels socialistes, és important parlar també deperquè "hi ha gent que voldria que el castellà tingués el mateix tracte que l'anglès a les escoles".Illa ha considerat "molt acceptable" el plantejament de la consellera sobre com s'ha de començar a treballar i s'ha mostrati per la convivència lingüística". Pel que fa a la reforma laboral, ha criticat que ERC "boicotegi" l'acord i ha demanat als republicans que "respectin" el pacte que s'ha arribat amb els agents socials.

