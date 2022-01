Villarejo reconeix que l'operació Catalunya va ser un muntatge per frenar l'independentisme

L'excomissariha assegurat aquest dilluns davant d'un tribunal que l'anomenada, presumptament orquestrada pel Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz, va ser un muntatge amb manipulació de correus electrònics i gravacions d'àudio per frenar l'independentisme. Villarejo ho ha dit en la sessió d'avui del judici sobre tres peces separades del cas Tàndem, que s'ha reprès després de les festes de Nadal. Lali demana 109 anys de presó.La declaració no estava prevista per avui, però finalment s'ha avançat perquè dos dels acusats no han pogut declarar. L'excomissari ha evitat donar més detalls sobre l'operació Catalunya i ha dit que si algun dia pot parlar explicarà com es van modificar i alterar correus i enregistraments. Ha assenyalat, i ha dit que coneixien les seves activitats d'i fins i tot donaven cobertura legal a les seves empreses. Una cobertura que arribava fins als governs de Felipe González.Villarejo ha llançat diverses acusacions però amb poques concrecions i proves. Ha explicat que l'any 1995 va pactar que tornaria a la Policia i mantindria els negocis privats. "Vaig fer un escrit explicant les condicions per estar en actiu i aportant societat que utilitzava per la cobertura com a agent d'intel·ligència", ha dit. L'excomissari ha assegurat que no es va enriquir amb aquestes empreses i que el "pacte" amb els successius governs espanyols era poder fer-les servir però percebre només el seu sou.Aquest acord hauria consistit que l'Estat li permetia tenir CENYT com un conjunt de mercantils per donar "cobertura" a les tasques d'espionatge per a l'Estat. Per exemple, "hi havia una empresa de cavalls per poder entrar al món àrab". "He fet una mica d'home orquestra, aquesta és la raó per la qual els diferents governs van continuar comptant amb els meus serveis perquè era polivalent i m'he adaptat en funció de les necessitats", ha destacat.El fiscal Miguel Serrano ha posat el focus en les factures cobrades per CENYT pels encàrrecs rebuts amb Land i Iron -dues de les tres peces jutjades- perquè, com va exposar a les primeres sessions, el Ministeri Públic no qüestiona que Villarejo fos un espia que usés les seves empreses com a tapadora dels seus serveis oficials, però el que és "intolerable" és que es lucrés amb això.

