El naixement de Vox i la connexió iraniana

Contra un Rajoy "tebi" amb ETA

La primera executiva de Vox

La connexió iraniana

Som al juny del 2013.ocupa un escó pela Estrasburg des del 1999, i des de juny del 2004 és vicepresident de la cambra. El polític català discrepa de la línia política del PP i comparteix la seves discrepàncies amb el també membre del PP i vicepresident de la Internacional Liberal,. Tots dos decideixen contactar amb diversos cercles de, que, en l'any i mig que fa que és a la Moncloa, s'ha centrat a gestionar la recuperació econòmica i ha abandonat, segons ells, els principis ideològics del PP, per no haver derogat lleis del període de José Luis Rodríguez Zapatero com les de Memòria Històrica, l'avortament o el matrimoni homosexual.Per si això fos poc, a ulls de Vidal-Quadras el PP de Rajoy no qüestiona els suposats pactes de Zapatero amb ETA, que ha abandonat tota acció armada i camina cap a la dissolució. Una dissolució que hauria d'anar acompanyada de la rendició i el lliurament dels responsables d'atemptats no resolts, la majoria dels anys setanta i vuitanta. Per a Vidal-Quadras, aquestadonava volada a l'independentisme català, que per l'Onze de Setembre preparava la-la cadena humana des de França fins a la província de Castelló- i més endavant una consulta sobre la independència.Vidal-Quadras es va reunir amb dirigents del partit descontents i també amb militants que ja havien marxat. Ho va fer amb, presidenta i vicepresident del partit, format per antics militants del PP, registrat el febrer del 2013. Gambero, guàrdia civil jubilat, havia participat en la creació dels Grups Antiterroristes de la Guàrdia Civil i va intervenir en el rescat del funcionari de presons, que va estar 532 dies segrestat per ETA. Els membres del DLP creien que Vidal-Quadras i altres dirigents del PP estarien disposats a integrar-se en el DLP per concórrer a les properes eleccions europees. Però Vidal-Quadras no volia posar-se una camisa ja feta, volia fer-se'n una amb ell com a fundador.Mesos després, quan es va legalitzar Vox, Sara González va retreure a Vidal-Quadras que els hagués copiat els estatuts i el programa. Vidal-Quadras va continuar fent trobades amb dirigents i exdirigents del PP, i tinc diferents versions de si Abascal ja havia decidit o no sumar-se al partit que preparava Vidal-Quadras. Abascal havia estat regidor de Laudio, diputat autonòmic basc i el 2006 va crear lade la qual era president.Abascal es va mantenir al capdavant de DENAES fins a l'octubre del 2014, un mes després de ser nomenat president de Vox. En el congrés que el PP va celebrar a València el juny del 2008, Abascal, que com el seu pare havia patit reiterades amenaces d'ETA, va presentar amb Vidal-Quadras i altres crítics una esmena -que va ser derrotada- demanant. Va ser llavors que José Antonio Ortega Lara, el funcionari de presons que va estar segrestat per ETA el 1996, va abandonar el PP en discrepar de la línia que marcaveni Rajoy davant el nacionalisme basc, i en disconformitat que el PP hagués votat a favor dels estatuts d'autonomia del País Valencià i d'Andalusia, que per a Ortega Lara trencaven Espanya.A les eleccions autonòmiques del 2009, Abascal no va aconseguir revalidar el seu escó per la circumscripció d'Àlaba, on el PP va obtenir sis diputats, en ser el setè de la llista. Abascal havia apostat per l’anterior presidenta del PP basc,i quan Carlos Urquijo va ser nomenat delegat del Govern i va haver de renunciar a l'escó, el president del PP basc, Antonio Basagoiti, va exigir a Abascal que renunciés a prendre possessió, malgrat que li corresponia a ell ocupar l'escó vacant.Llavors Abascal es va traslladar a Madrid, on la presidenta de la comunitat,, li va oferir el lloc dede la Comunitat, càrrec que va ocupar de febrer del 2010 a desembre del 2012, amb un sou de 80.000 euros anuals, en uns moments en què la comunitat patia les retallades de la crisi i suprimia organismes públics. Si Aguirre es va compadir d'Abascal o si aquesta porta giratòria va ser una exigència a canvi que renunciés a l'escó, hi ha divergència d'opinions. En l'entrevista que Gonzalo Altozano i Julio Llorente li fan en el llibre La España viva, editat per Kalma Libros el 2018, Abascal justifica l'acceptació del càrrec i el sou pel fet que en aquell moment se li va ajuntar "el divorci de la seva dona, el fracàs d'un negoci i l'embargament del pis en què vivia". Abascal diu "divorci", cosa que haurem de recordar quan es casi per l'Església amb la influencerEl gener del 2013 l'organisme serà dissolt, però el 10 d'abril de 2013 Abascal va ser nomenat director de laque no té activitat coneguda. Aquell any la fundació va rebre de la183.600 euros, dels quals va destinar 82.491 al sou d'Abascal, que, a més a més, vivia en un pis propietat de la fundació.El novembre del 2013 Abascal, que ja ha decidit abandonar el PP, si bé no ho ha fet públic, ja té juntament amb Vidal-Quadras un nou partit amb el qual competir electoralment amb el PP. Un PP que no en sap res, perquè per legalitzar Vox s'han servit de tres desconeguts. Així,, propietari d’una empresa de jardineria i altres serveis, Julio Utrilla, directiu d'una empresa de seguretat, i Gonzalo Padrón, directiu d'una immobiliària, tots tres amics de, van anar l'11 de novembre de 2013 al despatx del notari José Luis Ruiz Abad i van posar la seva signatura en el document fundacional de Vox, com a president, vicepresident i secretari. Després portarien el document al Registre de Partits del Ministeri de l'Interior amb la sol·licitud de legalització, sense donar cap pista que al darrere hi havia diputats i exdiputats del PP, amb la casa d'Ansaldo com a domicili social del partit.El Ministeri de l'Interior va demanar als promotors de Vox que esmenessin quatre articles que no s'ajustaven a la llei de partits, unes modificacions que van presentar el 29 de novembre. Quatre dies abans, el 25, Abascal va fer públic que deixava el PP,, a l'acostament de presos a Euskadi i a l'aplicació de l'anomenada doctrina Parot, que en compliment d'una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans escurçava les penes als presos. Anunci que va sorprendre i va molestar l'executiva nacional. Al cap de dues setmanes, els representants de Vox van rebre la comunicació que ja havien estat registrats i legalitzats, si bé al web del Registre de Partits del Ministeri de l'Interior no es va publicar fins al dia 17, el mateix dia que es dissolia laEl 16 de desembre, ja amb la comunicació d'estar inscrits, sense que ni Santiago Abascal ni Vidal-Quadras donessin la cara, Ignacio Ansaldo i els seus dos amics van lliurar al Ministeri de l'Interior un document notarial en què comunicaven que cessaven en els seus càrrecs a Vox i que eren substituïts pel filòsofcom a president, Javier Ortega Smith com a vicepresident icom a secretari general. González Quirós, exmembre del Consell Polític de l'extinta UCD, havia militat al PP i era, instrument ideològic de José María Aznar.Com veurem a la llista de les europees, que encapçalarà Vidal-Quadras, Abascal no anirà en un lloc de possible elecció, sinó en el número 53, atès que creia que, un cop Vox entrés al Parlament Europeu, el seu lloc era encapçalar la candidatura per Madrid al Congrés dels Diputats.Segons va explicar l'exvicepresident de Vox, Juan Jara, al programa de la periodista Eider Hurtado "360 Grados", d'Euskal Telebista, emès el desembre de 2018, Abascal "no era dels ideòlegs ni dels fundadors de Vox, però en quedar-se sense subvencions, va entrar a Vox, i des del primer minut cobrant". L'exdirigent extremenyva denunciar en aquell mateix programa que Vox inflava el nombre d'afiliats per simular com a quotes de militants donacions d'origen desconegut. El dirigent del PP basc, company d'Abascal durant anys, lamentaria en el programa de la televisió basca que Abascal, que "va marxar a Madrid, acusés els que ens quedem al País Basc de ser gairebé una sucursal del nacionalisme".Javier Ortega Smith, primer vicepresident de Vox, va conèixer Abascal fent d'interventor electoral del PP a Euskadi en diverses eleccions, juntament amb altres companys del seu període a les COE a l'exèrcit. Abascal va proposar a Ortega que fos el responsable jurídic de DENAES. Ortega, que, de doble nacionalitat -espanyola i argentina-, és cosí del general a la reserva Juan Chicharro Ortega, que des del 2018 presidirà lai amb el qual Ortega mantindrà una estreta relació. De la seva època de militant falangista hi ha a la xarxa un article seu escrit l'any 1986 en què lloa els fundadors de la Falange i lamenta que el franquisme deformés la doctrina falangista.El 16 de gener de 2014, Vox va fer a Madrid la seva presentació amb els seus fundadors, entre els quals hi eren també, José Luis González Quirós,José Antonio Ortega Lara i Ignacio Camuñas. Vidal-Quadras, oficialment, encara n'estava al marge.A diferència d'altres fundadors, la valenciana Cristina Seguí no havia militat al PP i es caracteritzava per tenir unapropera al Tea Party dels Estats Units. Poc empàtica amb valors i drets socials i econòmics de l'Estat del benestar, i propera ideològicament a l'anticatalanisme de la ultradreta valenciana, va ser parella sentimental d’Ortega Smith. Ignacio Camuñas tampoc havia militat al PP, però sí a la UCD d'Adolfo Suárez, com a ministre de Relacions amb les Corts el 1977. Camuñas era directiu de la Fundación Valores y Sociedad, presidida per Jaime Mayor Oreja, a la qual també pertanyia María San Gil, que juntament amb la Fundación Villacisneros va organitzar actes de suport a les víctimes d'ETA i contra el nacionalisme basc. Ana Velasco Vidal-Abarca, fundadora de Vox, també era membre del patronat de la Villacisneros, on feia de directora de comunicació.El primer comitè executiu de Vox va estar presidit per José Luis González Quirós, Ortega Smith com a vicepresident i Abascal com a secretari general. També en formaven part Ignacio Camuñas, Cristina Seguí, Ana Velasco Vidal-Abarca i un amic d'Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, econòmicament ultraliberal, d'ideologia ultracatòlica i amb vincles amb l'associació espanyolal'associació secreta llatinoamericanaCom explica el llibre La España viva, de Gonzalo Altozano i Julio Llorente, en el qual fan una sèrie d'entrevistes a dirigents de Vox, segons Iván Espinosa de los Monteros, que era vicepresident de DENAES,: "D’una banda DENAES, amb la seva estructura i implantació territorial amb una línia de defensa de la unitat d'Espanya, i de l'altra la Fundación Concordia, de Vidal-Quadras".Sent Vox ja una realitat cinc mesos abans de les eleccions europees, Vidal-Quadras va comunicar que deixava el PP, però que continuaria amb la seva acta d'eurodiputat els mesos que quedaven. No va dir fins més tard que encapçalaria la candidatura de Vox i que en seria el president. I com que necessitava diners per a la campanya de Vox al Parlament Europeu, va recórrer a un grup que havia esdevingut una mena de lobby i que li devia favors.Hi ha qui diu que el color de Vox és el verd -propi dels mujaidins i de l'islam- com a agraïment.Els Mujaidins del Poble eren unque, després d'haver lluitat contra el Xa Reza Pahlavi i aliar-se amb l'aiatol·là Khomeini el 1980 per desbancar les forces liberals i nacionalistes, es va negar a acceptar el caràcter teocràtic de la república islàmica. Hi va haver combats entre els, lleials a, i els Mujaidins, i molts d'aquests van fugir a l'Iraq i van combatre al costat de Saddam Hussein en la guerra contra l'Iran. Un cop acabat el conflicte es van quedar a l'Iraq.El 1997nord-americà i de la Unió Europea. Però el març del 2003, quan es produeix la invasió nord-americana i d'acord amb la CIA, aquests soldats iranians es van quedar aquarterats a la seva base iraquiana d'Ashraf, en lloc d'anar a defensar Bagdad amb Saddam. Com a agraïment, els Estats Units els van atorgar l'estatus deper la Convenció de Ginebra.A partir d'aquí, els Mujaidins -o el seu braç polític, el Consell Nacional per a la Resistència de l'Iran- van moure molts fils per sortir de la llista de grups terroristes, i part dels seus membres, amb el vistiplau dels Estats Units, van marxar a Albània o a França per evitar ser perseguits pel govern proiranià de Bagdad. Va ser en aquest punt que van establir relacions amb governs i polítics de tota mena per aconseguir que se'ls tragués de la llista de grups terroristes. I un dels seus interlocutors amb la Unió Europea va ser Vidal-Quadras, que era vicepresident del Parlament Europeu iEl grup, liderat en aquell moment per, presidenta del Consell Nacional de la Resistència d’Iran (CNRI), va esdevenir una mena de think tank de funcionament sectari, en coherència amb el caràcter esotèric del xiïsme. A les convencions que organitzava van participar des defins a, conseller de Seguretat Nacional dels Estats Units, passant per, exalcalde de Nova York, o el mateix Vidal-Quadras.Carlos Caldito, exdirigent de Vox a Extremadura, explicarà que, quan va plegar per l'del partit, ja corria el rumor que la campanya del 2014 l'havia pagat un grup iranià. Però això no es confirmarà fins que El País ho reveli el gener del 2019, setmanes després de l'entrada de Vox al Parlament andalús. Espinosa de los Monteros va haver de reconèixer que tant ell com Abascal van cobrar la seva nòmina entre febrer i octubre del 2014 amb diners d'aquest grup.I potser perquè els diners venien d'on venien, si repassem el programa del 2014, més enllà d'algunes referències a adaptar l'arribada d'immigrants a les demandes del mercat laboral,Serà a les eleccions andaluses del 2015, quan Vidal-Quadras ja ha deixat el partit, que faran un vídeo d'un telenotícies del futur en què una periodista amb hijab informa que la Junta d'Andalusia ha signat un acord per destinar la mesquita de Còrdova a l'ús exclusiu del culte islàmic. Però no ens avancem!Tornant a la campanya per a les europees del 2014, Vox es trobava amb el problema que a Catalunya, lloc d'on era el cap de llista, no tenia militants. Llavors Vidal-Quadras va parlar amb la delegada a Barcelona del fantasmagòric partit Sociedad Civil y Democracia (SCD), de Mario Conde, l'advocada Ariadna Hernández, exmilitant del PP de Sant Cugat, on també militava l'estimada per tothom, "la Cloti", originària de l'antiga província espanyola de, que defensava l'espanyolitat de la seva persona i de Catalunya amb més intensitat que ningú.El seu fill odontòleg,, havia deixat el PP per discrepàncies amb la tebior de Mariano Rajoy davant d'ETA, el nacionalisme català, la llei de la Memòria Històrica, l'avortament i el matrimoni gai. De fet, va ser la Cloti qui va suggerir a Vidal-Quadras que contactés amb l'advocada Ariadna Hernández, que havia assumit la coordinació del partit de, que feia aigües per totes bandes.Ariadna Hernández havia iniciat una relació de parella amb el regidor de PxC de l'Hospitalet Alberto Sánchez, dirigent del, i era assídua de les activitats d'aquest grup. El desembre del 2013, mentre se celebrava un ple municipal a l'Hospitalet, des del compte de Twitter de Sociedad Civil y Democracia de Catalunya es va fer una piulada amb una imatge de la sala de plens, feta des d'on seia, que mostrava part dels regidors i del públic amb aquest text: "En el ple de L'H es nota l'odi separatista, avortista i de l'esquerra radical".La piulada la fa, i pel seu contingut mostra la visió -des del meu punt de vista esbiaixada- de la realitat d'Alberto Sánchez i d'ella mateix, atès que a l'Hospitalet no hi havia regidors de cap grup de l'esquerra radical, com ara la CUP, ni tampoc d'ERC. Evidentment es referia ali a, que no eren ni independentistes ni radicals. El fet és que, el febrer del 2014, els trenta militants de SCD a Barcelona entren a Vox, estrenen oficines i Hernández anirà de número 7 en la llista europea. Conde denunciarà a les xarxes socials que Vox ha comprat els seus militants.