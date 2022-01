Any nou, discrepàncies intactes: la taula de diàleg enfronta ERC i Junts

Junts pressiona per formar part de la taula

Cada vegada que s'ha planificat una reunió de la taula de diàleg entre lai las'han repetit tres dinàmiques: debat sobre la data, ambescrutant el calendari per no coincidir amb períodes electorals o decisions rellevants al Congrés; discussió sobre els continguts, amb les dues parts enfrontades per l', l'i l'abast de la resolució del conflicte; i, per últim, l'enfrontament entresobre com abordar la negociació amb l'Estat. La tercera cita de la mesa, encara sense data, està tornant a complir aquests preceptes, ja detectats en la trobada del 26 de febrer del 2020 a la Moncloa i en la del 15 de setembre del 2021 a Barcelona. L'any nou no ha variat la dinàmica d'enfrontament entre socis de Govern per com fer progressar la taula de diàleg, estendard de l'estratègia dedes que va arribar a la presidència el maig de l'any passat.Els republicans van veure els últims dies de desembre com Sánchez, una vegada més, allunyava la taula de diàleg davant la urgència que suposava i l'escalada de contagis originada per la variant. Aquest dilluns, a banda, elha anat més enllà i ha indicat que, mentre duri la sisena onada, no s'hauria de reunir la taula. El cert, però, és que per als socialistes és tan rellevant la crisi sanitària com el calendari electoral, que al febrer estarà marcat pels comicis a. ERC treu ferro a la data de la reunió, i argumenta que l'important és avançar en els "continguts". De reunions discretes se n'han celebrat al llarg de les últimes setmanes, allunyades del focus, i es vol que la propera cita pública serveixi per escenificar algun progrés. L'any 2022, sostenen els republicans, ha de ser l'etapa en què "comenci" la resolució del conflicte polític.En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns la portaveu de la formació, Marta Vilalta, en roda de premsa. "Aquest any s'ha de començar a desencallar el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol", ha indicat. Vilalta ha evitat especificar quan s'hauria de reunir la taula malgrat que el Govern tenia clar el novembre passat que es tornaria a activar formalment a principis d'any . ". Volem que sigui com més aviat millor", ha sentenciat la portaveu republicana . Això sí, de cara a aquest nou any, la taula ha de començar a tenir "concrecions" per certificar "avenços", i en aquest sentit, ERC manté les seves dues propostes -el- malgrat que l'altra part, el govern espanyol, no en vol ni sentir a parlar.Els republicans consideren un èxit en si mateix haver aconseguit fet seure la Moncloa en una taula de negociació, però el cert és que ara com ara es fa difícil intuir avenços en la resolució de la carpeta catalana. ERC, però, fia la seva estratègia a la via del diàleg. "Volem continuar explorat la via negociada, que és la prioritària i un dels consensos de país", ha deixat clar Vilalta. Al seu discurs de Nadal, el president de la Generalitat,, va avisar que caldria "buscar alternatives" si el diàleg s'encallava, una afirmació que va rebre els elogis públics de la cúpula de Junts. "Si no hi ha avenços suficients no ens quedarem de braços creuats", ha apuntat Vilalta. En aquest sentit, però, ha evitat concretar quines seran aquestes alternatives. "Hem de continuar construint majories i sumant per ser més i tenir més força", ha dit.Si bé ERC vol continuar aprofundint en la via del diàleg, Junts insisteix que no té recorregut. Les discrepàncies sobre l'estratègia del procés, de nou, s'han posat sobre la taula aquest dilluns. Vilalta ha instat al partit dea sumar-se a la taula de negociació enlloc de criticar-la a través de tuits o declaracions als mitjans. "És en aquest espai on s'han de confrontar projectes i idees per resoldre el conflicte polític", ha insistit. També és el mecanisme, ha dit en clar missatge a Junts, per "desmuntar" els arguments "de l'altra part", no pas dels propis socis independentistes. "La taula és el camí que considerem per guanyar o bé el referèndum i l'amnistia o bé la legitimitat per continuar avançant cap a la república", ha reblat Vilalta.El partit de Puigdemont, però, continua mostrant desconfiança cap al mecanisme acordat entre ERC i el PSOE per la investidura de Sánchez, de la qual ja s'han complert dos anys., portaveu de Junts, ha insistit que la taula no té "metodologia" ni "calendari" , i ha ressaltat que les reunions es fixen "unilateralment" des de la Moncloa quan més li convé al president del govern espanyol. Tant Artadi com el vicepresidenthan fet servir la mateixa frase per resumir què pensen de la mesa:. Junts no forma part del mecanisme perquè Aragonès no en va acceptar els integrants.Artadi, de fet, s'ha refermat en l'alineació proposada al setembre - Puigneró, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras - i ha descartat modificar-la. "Ningú altre ens ha de dir quin és el nostre millor equip", ha apuntat la portaveu de Junts. Aragonès sosté que a la taula només s'hi poden asseure membres del Govern, una premissa que els de Puigdemont assenyalen que no es va pactar en cap moment. Junts ha tornat a reclamar formar part de la mesa, perquè així tot l'independentisme en formarà part, però ha deixat clar que no introduiran canvis en els noms proposats. L'episodi, com també el desmarcatge de l'acord amb els comuns pels pressupostos escenificat després del trencament amb la, va obrir una escletxa entre Aragonès i Sànchez.El dia a dia de la taula pivota especialment sobre l'equip dei, per ara, Junts assegura no disposar d'informació del que s'hi està coent . ERC aspira a poder exhibir algun avenç en la propera cita pública de la mesa de negociació per poder explicar que no és una via morta, mentre que els de Puigdemont insisteixen en la idea que de la taula no en pot sortirperquè cada reunió està marcada per les qüestions formals i no pel fons del debat. Els primers dies de l'any nou no han servit per amorosir les discrepàncies sobre el diàleg ni per evitar elentre socis de Govern.

