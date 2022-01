L'activista Brian Bartés s'enfronta a nou anys de presó per dues manifestacions independentistes

En les properes setmanes, l'activista independentistas'enfronta a una pena de nou anys i dos mesos de presó. Bartés ha detallat aquest dilluns a les portes del Palau de Justícia de Barcelona la seva situació processal. Ell és un més dels milers de represaliats per les protestes de la sentència del procés i en el seu cas té dues causes obertes contra ell. La prmera, per la protesta dealla tardor de 2019, i la segona, la manifestació dela Barcelona, el desembre de 2018.En aquest primer judici, que es farà la setmana que ve a l', se l'acusa d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i lesions, i s'enfronta a una pena de tres anys i mig de presó. A banda, té una altra causa oberta, per la qual li demanen sis anys de presó, en aquest cas per la manifestació el dia del consell de ministres a Barcelona. En total, per totes dues causes, Brian s'enfronta a nou anys i dos mesos de presó. "No se m'està encausant per uns fets que hagi comès, sinó per les meves idees. Sempre és així", ha lamentat l'activista.La seva advocada,, d', ha assenyalat que la Generalitat ha impulsat la causa contra Brian. En aquest procediment concret, la Generalitat "no s'ha retirat", sinó que l'agent dels Mossos agredit ha decidit contractar un advocat privat en relació a la suposada agressió. De tota manera, els advocats de l'administració inclouen en la seva acusació un delicte de desordres públics que agreuja la situació de l'activista i "criminalitza la protesta i afegeix delictes que no inclou el ministeri públic". "Esperem que la Generalitat confirmi que es retira", ha dit l'advocada.En plena compareixença, els jutjats han notificat presencialment la citació per al segon judici. Pedemonte ha denunciat que Brian té un domicili conegut i, sense cap comunicació formal, se li ha notificat la data per a l'altre judici. Serà el 12 de maig. "És una comunicació per la qual haurien d'haver requerit en Brian per notificar-li formalment la data. Sempre hem comparegut quan se'ns ha requerit. Han esperat que siguem aquí per notificar-li", ha afirmat l'advocada. Això, segons Pedemonte, és una

