CatVers, el metavers català, ja està disponible per als usuaris

Aquest matí s'ha presentat el, el metavers català, el nou projecte del CBCat (Centre Blockchain de Catalunya) en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Es tracta d'un entorn virtual com el que promou Facebook, però íntegrament en català a través del qual els usuaris poden accedir a espais i sales personalitzats on treballar, passar l'estona i interactuar entre si.L'objectiu és que aquest espai esdevingui un, i la presentació s'ha desenvolupat en aquest mateix espai digital i s'ha pogut seguir a través d'ulleres de realitat virtual, i a través de dispositius convencionals com ordinadors, mòbils o tauletes. Això ha permès que tant els assistents com els ponents poguessin trobar-se en el mateix entorn virtual, malgrat estar en diferents espais físics.El vicepresident Jordi Puigneró ha afirmat que "amb el CatVers estem posant les bases per la creació d'un metavers català. No només serà un metavers desenvolupat a Catalunya, i inspirat en la nostra cultura, sinó que, a més, l'idioma vehicular serà el català. La defensa del català en tots els entorns de la nostra societat és prioritat del Govern i, per tant, també en la societat digital. La supervivència de la nostra llengua passa pel seu ús en el nou món virtual", ha proclamat.El CatVers "suposa un gran avenç en direcció cap a aquesta revolució 4.0 amb l'aplicació de tecnologies disruptives i demostrem la voluntat i la capacitat de Catalunya de ser una avantguarda també en aquesta transformació", ha destacat Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç.Des d'avui, el CatVers és accessible per a tothom a través de la pàgina www.catvers.cat , o bé a través de www.catvers.land . Des d'allà, qui ho vulgui es pot crear la seva pròpia sala partint dels models predefinits, i convidar-hi els seus col·legues de feina, amics o familiars. L'experiència és més enriquidora amb ulleres de realitat virtual, però la connexió es pot fer sense cap mena de problema a través de qualsevol altre dispositiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor