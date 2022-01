ERC situa el 2022 com l'any per «començar» a resoldre el conflicte amb l'Estat

ERC veu "insuficient" la reforma laboral del PSOE però s'obre a "negociar"

La portaveu d'ERC,, ha dit que l'any 2022 ha de ser l'any per "començar a desencallar el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol". Per això ha demanat "concrecions" a la, que encara no té data per a la nova reunió. Per, aquesta reunió ha de ser "el més aviat possible", però ara com ara el president del govern espanyol continua sense posar-hi data. "No volem contribuir al joc de les dates. Els dos governs s'han de posar d'acord i cal que es reuneixi com més aviat millor", ha dit, i ha insistit que calen concrecions i avenços per "avançar en la resolució del conflicte"."Volem continuar explorant la via negociada, que és prioritària i és un dels consensos del nostre país", ha dit la portaveu. "Calen concrecions que permetin resoldre el conflicte polític per la, parlant i utilitzant la política i acabant amb la repressió", ha afegit. En la resolució del conflicte, ha dit Vilalta, ERC defensa l'exercici de l'. "S'han de constatar avenços per a la resolució del conflicte polític", ha remarcat Vilalta. "El referèndum és l'eina més inclusiva i, lligat amb això, cal acabar amb la repressió", ha dit. En aquest sentit, Vilalta ha demanat a Junts que "enlloc de fer declaracions contra la taula de negociació, se sumin a participar-hi". "És el camí per guanyar la república i confrontar els projectes polítics. Confrontar projectes fent tuits és molt fàcil", ha dit.En cas de no concrecions en el diàleg, el president de la Generalitat,, va dir al seu que caldria buscar "alternatives" . "El camí s'ha de recórrer, la via negociada és la principal per la qual ara mateix podem resoldre el conflicte polític", ha dit Vilalta. Sobre les paraules d'Aragonès, la portaveu ha dit que també aposta per la via de la política "per resoldre el conflicte polític". "Si no hi ha els avenços suficients a la taula de diàleg no ens quedarem de braços plegats. Haurem de seguir construint majories i sumant per ser més i tenir més força", ha afirmat, que ha assegurat que l'objectiu de la república catalana és "irrenunciable". La portaveu d'ERC ha constatat que l'any 2022 estarà marcat per la repressió malgrat que "". "Cal que seguim lluitant contra la repressió amb l'estratègia antirrepressiva, portant a Europa lesi trobar-hi justícia, i seguir treballant per l'amnistia per acabar amb la via repressiva", ha assenyalat Vilalta, que ha assegurat que la repressió no servirà per acabar amb l'independentisme. "Treballem per ser útils a la ciutadania i per millors les condicions de vida de la gent", ha insistit, però ha admès que això no serà possible "sense les eines i els recursos d'un estat".De cara al 2022, ERC vol que aquest any s'aconsegueixi "continuar transformant el país" a nivelli "construir el país lliure i just". "Volem un país que ens permeti tenir les eines i els recursos i avançar a la república catalana el més aviat possible", ha dit Vilalta. Els objectius es concreten en "continuar lluitant contra la pandèmia", reforçar els serveis bàsics com la salut i l'educació, i "reactivar el país". Un altre dels elements clau per ERC és el "blindatge" del català "en tots els seus espais". "La llengua és una eina d'equitat i cohesió, i ni volem ni podem renunciar-hi si volem tenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats", ha dit. En aquest sentit, ha remarcat l'articulació delper treballar en la defensa i promoció del català.Vilalta ha reivindicat els acords assolits a finals de l'any passat. En aquest sentit, ha posat en valor els"expansius" que el Govern ha pogut tirar endavant amb elsi que han de servir per encarar les "transformacions" que ha d'afrontar el país. "L'acord ens permet poder tenir els recursos a les nostres mans i fer les polítiques transformadores necessàries", ha dit Vilalta. Un altre dels acords assolit a finals de l'any passat va ser la renovació de càrrecs i d'organismes com lao el. En aquest cas, l'acord es va assolir amb elPel que fa a ladel govern espanyol, Vilalta ha dit que "no és una derogació i es queda molt curta". "Hi ha molta venda de fum", ha afirmat, i ha assegurat que la proposta és "insuficient". De tota manera, ERC s'obre a "negociar" per millorar la reforma i aconseguir "més drets i protecció pels treballadors" i "més competències per a la Generalitat". En aquest sentit, ERC vol que puguin prevaldre els convenis de Catalunya, lluitar contra les subcontractacions. "Entrarem a la negociació per veure si amb la força negociadora són capaços de millorar la reforma laboral, que es queda curta", ha reblat.

