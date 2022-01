L'Estat regularà el preu dels antígens i comprarà l'antiviral de Pfizer

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat que el govern espanyol regularà el preu dels, després que se'n disparés l'ús per l'esclat de contagis que ha causat la variant òmicron. "Hi ha hagut un pic de demanda, però no de l'oferta. Això ja ha estat resolt i ara ens ficarem amb el preu", ha manifestat en una entrevista a la SER en què també ha anunciat que l'Estat comprarà elsde Pfizer.Sánchez ha revelat que es compraran 344.000 dosis del fàrmac aquest mes de gener. L'Agència Europea del Medicament va autoritzar a mitjan desembre els estats membres a emprar la píndola que redueix la gravetat de la malaltia en persones que s'han infectat. És una mesura d'emergència abans de l'aprovació formal del fàrmac.Leses presenten com una opció per a reduir el risc d'hospitalització, sobretot en persones amb factors de risc, com els majors de 60 anys i els pacients amb obesitat o diabetis.El tractament de Pfizer consisteix en 30 píndoles administrades al llarg de cinc dies, enfront del de Merck, que és de 40 píndoles en el mateix temps. Les dades anunciades per la companyia inclouen registres de 1.200 adults que van participar en els assajos. Tots els voluntaris estaven sense vacunar i tenien algun factor de risc.​​​​​​​​​

