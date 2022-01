L'espanyolisme ataca Llucià Ferrer per preguntar en català al concurs «Atrapa'm si pots» de TV3

En TV3 entrevistan a Otegi y “bromean” con agredir a Guardias Civiles pero les parece intolerable responder en castellano en un programa infantil: “¡eso sí que no!”, dice el presentador. Lo peor es la burla final del “trig”. Cientos de millones de dinero público para pagar esto👇🏻 pic.twitter.com/pJb33d3FCg — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 9, 2022

Les polèmiques persón una constant en les últimes setmanes. Algunes, com l'última, sorgeixen del no-res. Els fets es van produir en l'edició infantil del concurs presentat perUna de les participants havia de dir de quin cereal està feta la pasta italiana més tradicional. A la concursant només li sortia la resposta en castellà -trigo-, però no en català -blat-. Davant d'aquesta situació, va preguntar si ho podia dir en castellà però Ferrer va deixar clar que no: "Aquí, això sí que no, perquè", li va dir. "Em sap greu, però no te la puc donar per bona", va dir-li Ferrer mentre el concurs continuava amb normalitat.Ràpidament, les paraules del presentador han estat aprofitades per l'espanyolisme més radical, que ha criticat la seva actitud a les xarxes socials. És el cas d': "A TV3 entrevisten Otegi i 'bromegen' amb agredir guàrdies civils, però els sembla intolerable respondre en castellà en un programa infantil", ha exclamat la presidenta de Cs.Davant de les crítiques d'aquest sector, Llucià Ferrer no s'hi ha volgut trencar el cap: "bon diumenge i demà a treballar va! Ànims!", ha manifestat al seu compte de Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor