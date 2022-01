Les tres dretes avancen cap a la majoria absoluta, segons una enquesta d'«El País»

De primer moment i abans de tota altra cosa

Per Provisional el 9 de gener de 2022 a les 14:56 0 0

Que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin. Que se'n vagin del nostre país. Que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin. Que se'n vagin, se'n vagin d'aquí. Adéu bilingües, trilingües també. Fora d'Espanya, fora d'Espanya que no us volem. Adéu bilingües, trilingües també. Fora d'Espanya, fora d'Espanya que no us volem. Que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin. Que se'n vagin per molt més que un no res .Que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin. Que se'n vagin i no tornin més.