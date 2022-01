Djokovic al·lega un positiu de Covid el 16 de desembre per a poder entrar a Austràlia

Altres notícies que et poden interessar

va donar positiu perel 16 de desembre. Aquesta és l'exempció mèdica que han presentat els advocats del número u del món del tenis perquè pugui entrar aper disputar el primerde la temporada, segons expliquen diversos mitjans del país oceànic.El serbi no està vacunat i el govern d'Austràlia li ha impedit finalment l'ingrés al país en no tenir en regla el visat i "no complir" l'exempció mèdica per la qual se l'havia autoritzat un dia abans a disputar l'Open australià, primer grand slam de la temporada. Djokovic, que ha estata l'aeroport de Melbourne, no va poder entrar a Austràlia en un vol procedent de Dubai. El motiu és simple:perquè no ha rebut cap dosi de la vacuna contra el coronavirus.El jugador serbi havia estat autoritzat un dia abans i hi anava disposat a renovar el seu títol a la pista ràpida australiana. No obstant això, tot va canviar aquest dimecres, quansi no complia l'exempció mèdica a causa d'un procés al·lèrgic, una recent intervenció quirúrgica o algun altre motiu que hagués convençut el torneig. Però no va ser així.La sol·licitud de Djokovic va ser rebutjada perquè no proporciona "les proves adequades" per entrar a Austràlia i serà retornat al seu país. La policia australiana va dir que s'estan assegurant que "totes les persones que arribin a les seves fronteres".Confirmant les paraules del ministre de Sanitat australià, la policia del país va afegir que el. Els estrangers "als qui se'ls cancel·li la visa seran detinguts id'Austràlia", va dir també en un comunicat la policia australiana.​​​​​​​​​

