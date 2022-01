La tragèdia del Sàhara explicada a través de la ficció

(Barcelona, 1945) és un dels catalans que millor coneix el. Com a, va ser testimoni dels darrers temps de la presència espanyola en aquell territori, on va ser cap dels serveis informatius del Govern General, director de RNE i del diari La Realidad del Aaiún. Va viure el canvi sobtat de la posició del règim espanyol, que va passar de comprometre el seu suport a un procés dea lliurar la colònia al regne del Marroc, abandonant els sahrauís a la seva sort De fet, va ser una informació de De Dalmases a La Realidad -diari que es publicava en castellà i àrab- posant al descobert lesper desprendre's del territori, el que va desencadenar la sortida precipitada del periodista de la colònia. Des d'aleshores, aquest periodista i, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, és un enamorat del Sàhara i de la causa del seu poble. Després d'una extensa bibliografia sobre el territori, sobre el qual ha publicat obra memorialística i assaig, ara ha fet la seva primera incursió en la narrativa amb aquest llibre,(Almuzara). Dimarts, 11 de gener, el presentarà a l'Ateneu Barcelonès.L'obra aplegaescrits amb grapa i un punt d'humor que, en forma de ficció, estan inspirats en vivències de l'autor o s'endinsen en episodis de la història de l'antiga colònia i els anys posteriors a l'El lector hi trobarà aspectes de la vida quotidiana dels sahrauís, de la relació entre els natius i l'exèrcit i l'administració colonials, i algunes històries desconegudes però reals com el projecte de ferrocarril transsaharià, que finalment no va ser realitat, oa mans de les autoritats espanyoles el 1970.Contes i llegendes del Sàhara Occidental és una altra manera d'introduir-se en la realitat sahrauí perquè sent un llibre de narrativa, no és pas una invenció sinó que està escrit a partir del coneixement de la història i de la societat del Sàhara. Contribueix també a nodrir la, encara escassa, i per força connecta amb l'èpica d'un poble al qual li ha tocat patir dos colonialismes consecutius.

