Mor als 94 anys Sidney Poitier, llegenda afroamericana del cinema

Tracy i Poitier, al film de «Guess Who's Coming to Dinner» Foto: Columbia Pictures

"Sidney, només faig que seguir les teves passes. Ets un exemple per a nosaltres. Que Déu et beneeixi". Les paraules deen el moment de recollir l'Oscar el 2002 perescenifiquen l'admiració de generacions d'intèrprets, inclós un dels millors de tots els temps com Washington, cap a la figura de, al seu domicili de les Bahames. Enrere deixa un llegat de més de 50 pel·lícules, diverses d'elles història inherent del setè art. Considerat una llegenda absoluta per als intèrprets afroamericans, va ser un far en una època on el racisme institucional, la violència de la supremacia blanca als carrers i les divisions socials marcaven els Estats Units.La seva gesta i la seva capacitat per trencar barreres es van consolidar amb la recollidapel seu paper a. Era el primer home afroamericà que ho aconseguia,qui, gràcies al seu paper secundari (i racista) a, va endur-se la primera estatueta afroamericana. Poitier, nascut el 1927 a Miami, va destacar moltíssim en el món del cinema, però també va ser un destacat intèrpret de teatre.Els seus films més coneguts i reverenciats per la crítica i el públic són sobradament coneguts. Des de la seva química (i còmica) interpretació amb(1967), passant pel relat antiracista a(1967), amb Rod Steiger. Col·lecciona meravelloses interpretacions a films per a la història com(1958),(1958) o la seva apassionant(1967). Aquell any de finals dels 60, Poitier va fer història amb tres films de categoria.Generacions d'actors i cineastes afroamericans comhan reverenciat sempre la figura de Poitier, un pioner en una indústria ancorada en el conservadurisme i el racisme. La importància de Sidney Poitier a Hollywood no té rival, en un moment on la seva figura es va convertir en un símbol per a l'esperança.

