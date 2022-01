Sánchez demana a l'oposició el «sentit d'estat» de patronal i sindicats per aprovar la reforma laboral

Aval a Luis Tudanca com a candidat a Castella i Lleó

ha deixat ben clar quina és la prioritat per aquests primers dies del 2022: garantir l'aprovació del decret de laal Congrés, després del pacte entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats. En la compareixença al, que ha servit per valorar els dos anys de funcionament del govern de coalició amb, Sánchez ha reclamat "formalment" a l'oposició que doni suport a la proposta que revisa la legislació laboral del PP, sense derogar-la completament. El president espanyol ha instat els grups parlamentaris a calcar el "" deper fer possible la tramitació de la reforma laboral. "És un acord de país", ha afirmat.Sánchez ha contraposat el "" i l'entesa amb els agents socials a la voluntat d'"" dels governs del. Per això, ha demanat al PSOE "bolcar-se" en la defensa de la reforma laboral en les pròximes setmanes, per garantir-ne l'aprovació. "Quins interessos defensa l'oposició si es resisteix a defensar els empresaris i els treballadors?", s'ha preguntat el líder dels socialistes espanyols. "A qui defensen aquests partits?", ha insistit després. Per Sánchez, que ha qualificat la proposta d'"" perquè combat els "mals" de la precarietat i la desocupació, ha recordat que la reforma va en la línia del que sempre ha reclamatal. "Cadascú hi tindrà les seves objeccions. Però no hi haurà acord si no se cedeix", ha reblat.En el balanç de l'equador de la legislatura, el president espanyol ha brandat l'que ha aportat la Moncloa per sortir de la crisi derivada de la pandèmia. Amb elsi deu mesos consecutius de, Sánchez ha projectat un recorregut de dos anys més a l'executiu, per fer possible la continuïtat d'una legislatura que ha qualificat com a "". En el discurs davant dels dirigents socialistes, ha reivindicat les receptes "" per enfortir l'economia i l'estat del benestar malgrat l'embat de la Covid. I no s'ha estat d'enumerar els avenços legislatius del mandat -des de la llei de l'eutanàsia fins a a llei contra el canvi climàtic-, a banda de la gestió dels, l'aplicació dels, la posada en marxa de l', o les ajudes a empreses i autònoms. "Creuem l'equador de la legislatura reivindicant la puixança del nostre projecte socialdemòcrata", ha expressat.Sánchez ja va desplegar un discurs triomfalista en l'última compareixença de l'any a la Moncloa , aprofitada per passar balanç ade l'executiu de coalició. El president espanyol va destacar la resposta a la pandèmia i l'agenda amb "" de la Moncloa per blindar el recorregut de lafins a finals del 2023. Entre els "èxits" del seu govern, Sánchez va subratllar el procés decontra la Covid, la recuperació delsi els pactes amb els agents socials, com la citada encara sense els suports garantits . Aquest divendres, en un context de discurs de partit, ha collat la crítica a l'oposició, particularment al PP de. "Poc es pot esperar d'una dreta sense projecte que és ostatge de la ultradreta", ha afirmat.També ha intervingut al comitè federal del PSOE el líder dels socialistes catalans,, que ha defensat elcom l'"" per a una Catalunya que "està passant pàgina". El primer secretari de la formació ha expressat que el Govern integrat perés "més del mateix". "A Catalunya s'estàque no han estat bons", ha argumentat Illa, que ha fixat com a prioritats socialistes "un millor autogovern, un finançament just i generar prosperitat per a tothom".la cita del PSOE d'aquest divendres ha servit per ratificarcom el candidat del partit a les, programades pel mes de febrer, després de l'avançament electoral decretat pel PP. La reunió en què s'ha validat l'aposta per Tudanca ha estat semipresencial i només hi han participat els membres de l'executiva federal, els secretaris generals de les federacions i tres representants més de cadascuna d'aquestes federacions.

