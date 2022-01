L'Espanya castigada per Madrid treu el cap

L'altre "pacte fiscal"

Nieves Triguero (Espanya Buidada Palència): "Madrid ens vol absorbir i necessitem una fiscalitat diferenciada"

El centralisme, el gran enemic

Salomón Ortega (Burgos Enraiza): "No ens hem volgut dir l'Espanya Buida, perquè a nosaltres ens han buidat"

Catalunya, entre la distància i el referent

Toño Palomar (Sòria Ja!): "El nostre problema és diferent del català, aquí lluitem per sobreviure"

celebra eleccions el 13 de febrer. El president de la comunitat,, del PP, les ha convocades de manera anticipada. Les urgències electoralistes dels populars -necessita apuntar-se victòries enfront el govern deperò també davant el lideratge d'expliquen en part aquesta convocatòria. Però un altre motiu cal buscar-lo en el moviment rebel que s'ha estès per l'Espanya profunda. Les plataformes que s'aixopluguen sota el nom d'Espanya Buidada, i que denuncien dècades d'abandonament, amenacen el bloc bipartidista.Les eleccions castellanes seran el primer test polític per al moviment de l'. La crida precipitada a les urnes per l'executiu del PP vol torpedinar les seves possibilitats. Tot i així, la plataforma aconseguirà presentar candidatura com a mínim en quatre de les nou províncies de la comunitat:. I pot sacsejar el mapa polític.és un dels portaveus de, la plataforma pionera de l'Espanya Buidada, sorgida fa vint anys per denunciar l'endarreriment que patia el territori. "Vam néixer dels, però davant la manca de resultats, hem fet el salt a l'acció política", explica. Lai lasón un fet: "Un 42% dels nostres municipis corren el risc de desaparèixer. Un fet que en altres països és molt menor"."Des dels anys seixanta,", assenyala Palomar, que de seguida enumera un seguit de mancances que pateix el territori: "El major problema és la pèrdua de població, junt amb la. La falta de facultatius en les zones rurals és un drama. L'Hospital de Sòria és en obres des del 2012, i per moltes especialitats hem d'anar a Burgos, que es troba a 150 quilòmetres". La gent de Sòria Ja! reclama des de fa anys millores en lesPalomar recorda que encara esperen "que sigui una realitat, l'A-11, en tots els seus trams entre Sòria i Valladolid, i que es troba paralitzada des del 2009 per la crisi. I l'execució del tram fins a Tudela d'Ebre de l'A-15, l'autovia de Navarra".L'Espanya Buidada reclama una. És una de les vindicacions històriques de Sòria Ja! que han fet seva la resta de plataformes. Demanen, en concret, una discriminació fiscal positiva per a aquelles empreses que s'instal·lin al territori i també per als professionals que hi vagin a viure, dins d'una política de. "Necessitem una fiscalitat diferenciada per a la gent de les zones rurals i per motivar que la gent es quedi", explica, d'Espanya Buidada Palència.Nieves Trigueros, que ha estat una de les redactores del programa de desenvolupament de les plataformes, es refereix a la fórmulaper resumir les aspiracions d'aquesta Espanya enterrada en l'oblit pels sectors dominants a l'Estat: "Vol dir connectivitat de 100 megues, no estar a més de 30 quilòmetres d'una via d'alta capacitat i a 30 quilòmetres de serveis essencials"."El nostre nom ja és prou indicatiu de quin és el fons del problema", assegura, de Burgos Enraiza. "No ens hem volgut dir l'Espanya Buida perquè nosaltres no ens hem buidat, ens han buidat, que és diferent". Ortega assenyala que els mals del seu territori van començar els anys 40: "Hem patit els quaranta anys de dictadura i després, els més de quaranta anys de democràcia no han afrontat els nostres problemes de fons". Esmenta lai l'a les grans ciutats dels anys 50 i 60 com un element més de la crisi patida: "Cal un granque reequilibri el territori"."Estem en contra de la", exclama Salomón Ortega, que salta quan se li pregunta si no creu que Espanya sigui el país més descentralitzat del món: "En absolut! I trobem absurd que tot hagi de radicar a Madrid. No pot ser que totes les línies fèrries passin per". Ortega critica també la marxa d'empreses a Madrid, tot i que tant ell com la resta de dirigents de l'Espanya Buidada administren molt les paraules al referir-se a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.En la mateixa línia, Trigueros assegura que Madrid el vol "absorbir", i assenyala cap a l'altre centralisme que els fa patir: Valladolid, la capital de la comunitat, seu del poder polític que encarna Fernández Mañueco. "És curiós que a Valladolid no ha sorgit cap plataforma de l'Espanya Buidada", apunta.Com contemplen la situació a Catalunya i el conflicte amb l'Estat des de l'Espanya Buidada? Ortega coneix bé Catalunya, on va viure en els anys inicials de la Transició. Casat amb una catalana, subratlla que "el problema de Catalunya amb l'Estat és un altreque s'ha de resoldre". "El nostre també ho és, però crec que es tracta de dos problemes molt diferents en tots els sentits. Nosaltres no ens definim com a nacionalistes", afegeixPer resumir com es veu la realitat catalana des de l'Espanya interior, Ortega destaca la pluralitat dels integrants de les plataformes, però afirma que la gent del territori "entén el, però discrepa molt de les posicions més radicalitzades de l'independentisme". Però, alhora, consideral'estratègia seguida en el seu moment pelsal Congrés: "Van saber usar la seva força i van mostrar que cal estar en les institucions on es prenen les grans decisions".Triguero, que no amaga la seva, mostra "màxim respecte per la situació a Catalunya i per la defensa de la identitat i la llengua catalana". Però la realitat que viuen a l'Espanya Buidada és ben diferent. Des de Sòria Ja!, Palomar defineix el seu problema:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor