Centrem, el nou partit que liderarà Àngels Chacón

El futur de les municipals

La política catalana tindrà ben aviat un nou partit., i que. Així ho ha avançati han confirmat a l'ACN fonts del partit que es presentarà l'11 de gener a Barcelona. La nova marca consta al registre del Ministeri d'Interior des del 28 de desembre, i ja s'hi vincula una pàgina web -encara no operativa-: centremcatalunya.cat.A la direcció provisional del registre hi consta la regidora i portaveu de JxCat a Sant Just Desvern,. Chacón, fins fa unes setmanes secretària general del PDeCAT, encapçala el nou partit del centre catalanista amb la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2023. La formació defensarà una millora de l'autogovern de Catalunya i rebutjarà la unilateralitat, si bé no renunciarà a la independència.A banda de Chacón, la cap de files de la Lliga,, també hi tindrà un paper protagonista. S'espera que també s'hi vagin apropant dirigents de l'extinta CiU com. Exdirigents de CDC i el PDeCAT propers a Pascal com ara, tot i que de moment no s'hi sumarien.No hi seran el partit d'Units -de Ramon Espadaler, i que ara s'integra al grup parlamentari del PSC-, ni el PNC de Marta Pascal -tot i haver assistit a diverses reunions per formar aquest nou partit catalanista. Tampoc en formarà part l'exfundador de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch.Encara s'ha de concretar si el nou partit de centre els voldrà fer servir per ser present a les municipals. Tal com va explicar NacióDigital, una de les qüestions que s'estan mirant amb lupa és com es produeix, a nivell tècnic, la fundació del nou projecte per evitar al màxim que es pugui establir successió entre el PDECat i les sigles resultants de la confluència. No tant per una qüestió política, sinó perquè els postconvergents afronten la causa a l'Audiència Nacional pel cas del 3% i perquè també estan pendents de si el tribunal que executa la sentència delels considera successors legals de Convergència També Junts es troba en aquesta tessitura. Per tant, i amb el precedent de saber que la justícia els assenyala com a continuadors de CDC pel cas instruït al voltant del 3%, s'ha apostat per un nou partit en el qual, si així ho desitgen, hi desembarquin els militants i dirigents a títol individual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor