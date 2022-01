El Govern defensa com a «necessària» la pròrroga de les restriccions dues setmanes més

Altres notícies que et poden interessar

L'allau de contagis per Catalunya frega els 30.000 casos diaris a les portes de Reis , segons les dades facilitades aquest dimarts- i la saturació de l'atenció primària -amb rècord de 73.000 visites en un sol dia- ha fet que elhagi aprovat l'ampliació de lesdecretades per Nadal. Les mesures s'ampliaran dues setmanes més. La decisió, que requereix de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), s'ha validat en la reunió del consell executiu. Inclou, entre d'altres, l'aplicació del-entre la una i les sis de la matinada-, eli la reducció de l'aforament dels locals de restauració. El Govern defensa que, amb l'actual fotografia de la pandèmia, la pròrroga de les mesures era "".La portaveu de l'executiu,, ha confirmat que la Generalitat ja ha trasllat la petició al TSJC aquest mateix dimarts al matí. "Imposar mesures restrictivesperò és necessari", ha afirmat Plaja, que ha argumentat que les restriccions s'amplien amb l'"objectiu d'". El Govern, ha recalcat la portaveu, ha fet més d'i tests d'antígens en els darrers dies.Les mesures, que estaven en vigor fins al 7 de gener, s’han prorrogat fins al dia, en el cas que el TSJC les accepti- Entre les restriccions que es mantenen, destaca la prohibició dei la capacitat màxima que poden assumir bars i restaurants (59% en interiors i 100% en terrasses), així com l’aforament a comerços i empreses de serveis (fins al 70%), el mateix percentatge que en instal·lacions i equipaments esportius. Sobre les, el Govern ha demanat aquest dimarts als ciutadans que portin lesAl marge de la pròrroga de les restriccions, el Govern va actualitzar aquest dilluns la llista de municipis on s'aplicarà el toc de queda , amb 124 poblacions. S'hi afegeixen Castell-Platja d'Aro, Cunit, el Vendrell, Mont-roig del Camp, Salt i Torroella de Montgrí.​​​​​​​​​

