Catalunya frega els 30.000 casos diaris a les portes de Reis

CONTAGIS 1.373.146 (+29.566) INGRESSATS 1.796 (+33) UCI 475 (+23) DEFUNCIONS 24.626 (+3) Rt 1,51 (-0,19) REBROT EPG 4.025 (-207)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.334.018 (+15.718) DOSI 2 5.480.796 (+8.302) Actualització: 04/01/2022

El Nadal ha provocat més casos a Catalunya?

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.334.018 (+15.718) 87,1% (+0,02) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.088.358 (+4.993) 84,8% (+0,02) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 97.280 (-895) Actualització: 04/01/2022 TERCERES DOSIS 1.962.732 (+ 13.667 ) REBUIG A LA VACUNA 111.320 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.565.057 Dosis Moderna/Lonza: 3.187.923 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.614 Dosis Janssen: 348.784 Actualització: 02/01/2022

a les portes del dia de Reis. En plena sisena onada i amb la variant òmicron fent estralls a tot el planeta, les dades del Departament de Salut d'avui situen un nou rècord de contagis:En concret, són 29.919 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA. Això fa que el total des de l'inici de la pandèmia arribi als 1.287.623 positius.Pel que fa a les defuncions, s'han notificat tres noves morts i la xifra total puja a 24.626. El Departament de Salut tambéi 23 pacients crítics més a les UCI del país, situant la xifra de casos greus en 475.El risc de rebrot, però, baixa a 4.025 (-207), mentre que l'Rt cau 0,19 punts fins a 1,51. El 29,13% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, 13 punts més que la setmana del 18 al 24 de desembre, quan era d'un 16,08%. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.582,99 a 2.743,09, mentre que a 7 dies creix de 1.071,20 a 1.671,89. Les dades dels dies previs posteriors al propi de Nadal apunten a un percentatge menor de persones que es quedaven a casa seva i, en canvi, més moviments ao enAquest any, tant Nadal com Sant Esteve han estat en cap cap de setmana, però el 2020 el dia 25 va ser divendres. Això provoca que comparar la variació en la mobilitat del dia de Nadal dels dos anys no sigui massa útil, ja que en un cas s'ofereixen dades relatives en referència a un dia laborable i en l'altre, a un dissabte.​​​​​​​​​

