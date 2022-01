La raó per què òmicron seria més contagiosa però menys mortal

Altres notícies que et poden interessar

L'onada de casos de Covid causada per laha posat en alerta els científics, que miren d'entendre com és la nova versió del virus que ha causat la pandèmia. Tot i que encara és aviat per conèixer bé la mutació del coronavirus, diversos estudis en marxa apunten que podria ser més capaç d'infectar el coll que la Delta.Així ho indica el professor de virologia de la University College de Londres, Deenan Pillay, segons recull The Guardian. Aquesta teoria va en línia de l'avís que van llançar diversos experts que es recollissin mostres del coll en els tests d'antígens per assegurar-se de detectar si s'està contagiat.Pillay adverteix que la teoria és molt preliminar, però pronostica que òmicron es transmet més de pressa si el virus. Variants com la delta, que era predominant abans que el patogen mutés, afectaven més els pulmons, de manera que eren més virulentes.Un altre estudi, en aquest cas d'investigadors de virologia molecular de la Universitat de Liverpool, han publicat un treball que assenyala que òmicron causa unaen ratolins. Ara bé, ​aquesta troballa "no significa que puguem abaixar la guàrdia perquè continuem sent clínicament vulnerables", segons explica el professor James Stewart.Malgrat la possible menor gravetat, la comunitat científica defensa que l'única manera de protegir-se és. Segons el Centre de Recerca de Virus de la Universitat de Glasgow, "la tercera dosi recupera parcialment la immunitat" que es perd al cap d'uns mesos de rebre les dues dosis de la vacuna.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor