El negoci dels tests fraudulents

L'autorització d'activitat, expedida per la Junta de Castella i Lleó, que s'exhibia al Centre Mèdic Posta de Sol al carrer Bailèn de Barcelona.

Metge empresari

El taxista sap perfectament on va ("Ah, el local de les PCR") malgrat que el "centre mèdic" delfa poc més d'una setmana que està obert. Mobles d'oficina acabats d'estrenar. Cables d'ordinador penjant de les taules. Cap cartell a l'exterior del local, que abans era un centre de massatges. Fulletons informatius de butxaca al costat de la porta. Id'activitat estressada.A Barcelona han florit en les últimes setmanes suposats laboratoris privats que ofereixenamb resultats exprés, coincidint amb l'de la variant òmicron, majoritària a la sisena onada. Un d'aquests locals que programaven proves amb resultats immediats era eldel carrer Bailèn. Les cues eren habituals, matí i tarda, en els últims dies de l'any. Ja està tancat, després d'una actuació conjunta del la Guàrdia Urbana , segons ha pogut saber. Practicava frau en les proves PCR i tampoc havia comunicat a Salut l'inici de la seva activitat. Tampoc complia les mesures higièniques reglamentàries ni disposava de personal qualificat.En un moment en què escassegen els tests per la multiplicació dels positius i els contactes estrets, i amb l'atenció primària saturada per l'allau de casos, elfunciona a ple rendiment. Al carrer Bailèn, el centre mèdic inspeccionat reclamava l'última setmana de l'any un perfil d'administrativa que acompanyés el personal que s'encarregava de les proves. Els clients, que hi contactaven digitalment gràcies al seu bon posicionament als cercadors i a preus competitius, s'acumulaven a la porta.Per una PCR amb un resultat entregat al cap de 12 o 14 hores en demanaven. Per una PCR amb confirmació al cap de 18 o 20 hores s'havien d'abonarEl cost d'un test d'antígens era dei el resultat es podia consultar al cap de dues hores. Eren les tarifes del Centre Mèdic Posta de Sol.Les PCR, però, eren: el personal només feia tests ràpids emmascarats i els cobrava a preu de, com es va poder comprovar en unafeta abans de finals d'any. Prèviament, la Guàrdia Urbana havia fet acte de presència al local. Després d'una denúncia d'ofici, Salut va actuar, tal com han relatat portaveus de la conselleria a aquest diari, que havia reclamat informació del centre mèdic abans de la inspecció. Es va produir una actuació presencial per part de la Subdirecció general d'Avaluació i d'Inspecció d'Assistència Sanitària i Farmacèutica, que depèn de la. El centre no va superar l'examen.El Centre Mèdic Posta de Sol exhibia al seu local una acreditació a nom del laboratori, una firma que compta amb un certificat d'inscripció en el registre de centres, serveis i establiments sanitaris de, concretament al campus de la Universitat de Valladolid. L'autorització era vigent des del 15 de novembre del 2021 i vàlida fins a la mateixa data del 2026.Però, per poder fer tests a Catalunya, fa faltal'obertura de noves activitats, amb una còpia del permís atorgat per la comunitat autònoma d'origen. Així ho estableix el decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris, i els procediments per a la seva autorització i registre. L'empresa no ho va fer. Contactat per, el centre va declinar fer comentaris sobre aquesta qüestió ni cap altre detall sobre la seva activitat a Barcelona.En la informació que oferia el Centre Mèdic Posta de Sol als usuaris amb els detalls de les proves hi figurava com a empresa matriu, amb seu al carrer Calàbria de Barcelona i on hi ha un centre mèdic privat que du el nom del carrer i també la clínica Alomar. La firma matriu del Centre Mèdic Postal de Sol es va constituir el-pocs mesos després de l'inici de la pandèmia- per, una àmplia gamma de serveis que incloïa mascaretes i tests, molt requerits des de la primera onada de Covid. En síntesi, una societat ad hoc per treure rendiment de la pandèmia.Els resultats dels tests i les PCR que es feien a l'establiment del carrer Bailèn portaven la firma del doctor. Així figurava en els certificats que rebien els clients hores després de les proves. El doctor, que adjuntava el seu número de col·legiat, era titular d'almenysamb seu a Madrid. Una es dedicava a la compra i venda de productes sanitaris i cosmètics, així com de complements alimentaris i articles de regals. Una altra treballava en la medicina clínica, biològica, homeopàtica i estètica. I una tercera es dedicava a la importació, exportació, distribució i emmagatzematge, així com a la compra i venda, de productes alimentaris, cosmètics, higiènics i, també sanitaris. El doctor Daniel Sergio Rand i el seu negoci de tests al carrer Bailèn ja és història. Ja no apareix als cercadors com a tal.​​​​​​​​​

