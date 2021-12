Altres notícies que et poden interessar

Escurçar les quarantenes. Aquesta és la decisió que ha pres el-que integren el Ministeri de Sanitat i les autonomies- en plena sisena onada i amb els contagis encara disparats. El criteri serà aplicable a totes les persones contagiades sense símptomes, estiguin o no estiguin vacunades. Espanya segueix, doncs, les passes de països com-que ha reduït la quarantena a cinc dies- i el Regne Unit, on també s'ha fixat que sigui de set dies. "Hem de guardar un equilibri entre la salut pública, la salut mental i el creixement econòmic", havia apuntat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez , en la compareixença del matí, tot aplanant el terreny per a la decisió.La xifra dels set dies és la que ha permès generar un major consens entre les autonomies. Tot i que el balanç de contagis continua a l'alça - només a Catalunya ja se sumen 23.000 casos més en un sol dia -, els arguments utilitzats per escurçar les quarantenes és que els estudis preliminars apunten que l'impacte de laés menor gràcies a la vacunació i que són els primers dies quan la capacitat d'infecció és major. També, com ha apuntat el president espanyol, hi ha la derivada econòmica, en un context en què molts treballadors contagiats pot provocar un elevat nivell d'absències a les empreses.Després que la setmana passada es decidís que els contactes estrets de contagiats per la variant òmicron no haguessin de fer quarantena si estaven vacunats i no tenien símptomes -criteri que va acceptar Catalunya però amb recels- no estava previst inicialment a l'ordre del dia de la reunió entre el ministeri i les autonomies el debat d'escurçar les quarantenes. Lava ser la primera en sacsejar-lo i, ràpidament, s'hi van apuntar altres autonomies presidides pel PP, com ara Castella i Lleó o Andalusia.El líder dels populars,, ha encapçalat la petició exigint a Sánchez "un criteri únic" i posar fi al "tetris" que, segons ell, suposa que cada autonomia hagi pres les seves pròpies mesures i restriccions per intentar frenar els contagis. Peròhan defensat públicament que es redueixin les quarantenes per als casos lleus, mentre queja ha deixat entreveure aquest matí que no s'hi oposaria. Més enllà de la política, patronals com Foment del Treball han apuntat que la mesura és "interessant" per mitigar l'impacte econòmic que pot tenir la variant òmicron.La setmana passada, el conseller de Salut,, assenyalava, un cop més, que les persones que no compleixen correctament la quarantena obligadaDavant l'allau de contagis que impacta enmig de les festes nadalenques, Salut ha demanat a les persones que siguin contactes estrets però que no tinguin símptomes i que han donat negatiu en un test d'antígens que, col·lapsats per la repercussió de la Covid. Només en cas de trobar-se malament es demana que s'acostin als centres sanitaris.La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat aquest dimecres que tots els casos que detecten ja són de la variant òmicron , que es dona per fet que acabarà substituint del tot la variant delta. També que la mutació, tot i ser més infecciosa, suposai tres vegades menys d'acabar a l'UCI que la variant delta. Tot i això, també ha subratllat que òmicron té capacitat per escapar de les vacunes i que, per això, és important el reforç amb la tercera dosi. En aquest sentit, Salut ja ha habilitat la petició de cita a la franja de persones d'entre 40 i 49 anys. ​​​

