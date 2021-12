Mor el pallasso Lluís Raluy

ha mort aquest dimecres als 79 anys. El famós pallasso i director del Circ Raluy Legacy ha traspassat mentre es trobava de gira a València. "El fill gran de la nissaga dels Raluy, fill del fundador del llegendarideixa un llegat centenari que perdurarà en el temps i que continuarà viu a través del Circ Raluy Legacy on es troba tota la família unida", ha escrit la companyia artística a través d'un comunicat.Nascut el 1942 a, Lluís Raluy també és recordat per la seva faceta com a matemàtic, físic, escriptor i músic. "Amb gran dolor acomiadem a aquest ésser tan especial, ple de llum, bondat i generositat que recordarem amb l'afecte i l'amor que ell mateix va lliurar a tothom qui va conèixer", afegeixen des del circ. "Lluís és circ i mai morirà", han exclamat.

