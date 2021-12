Salut demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP

Altres notícies que et poden interessar

El Departament derecomana als positius deperque no vagin al(CAP). La recomanació es fa en un context d'escalada de les infeccions i d'augment de la pressió assistencial al primer nivell de la xarxa sanitària.Si el test és positiu, la recomanació del Salut és, sense que calgui repetir la prova al CAP. Són indicacions, subratlla Salut, del procediment d'actuació davant casos d'infecció pelde mitigació. També indica que si no hi ha símptomes o són lleus o no cal la baixa, es pot contactar telemàticament amb el CAP per comunicar el positiu i que s'inclogui a la història clínica de l'afectat.El protocol del qual informa Salut estableix que la persona afectada rebrà un missatge a través de telefonia mòbil en què podrà reportar els. En cas que calgui la, la recomanació és, igualment, contactar de forma telemàtica amb el CAP o per telèfon. Si els símptomes empitjoren o la persona es troba malament, sí que es recomana anar alo trucar al​​​

