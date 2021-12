​Vídeo | La felicitació de Nadal de Kilian Jornet no defrauda

ens ha tornat a deixar a tots bocabadats, amb la seva particular felicitació de Nadal. No apta per a persones amb vertigen.corrent per una cresta de muntanya molt elevada, estreta i nevada, en un recorregut espectacular.El vídeo l’ha penjat aamb una simple felicitació en anglès: “Bon Nadal a tothom”. Ja té més d'un milió de reproduccions.

