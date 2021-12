Aragonès situa el 2022 com l'any de «construir alternatives» si embarranca el diàleg

Amb realisme, consens i aprenent del camí fet

Retorn al discurs presidencial i canvi a Sant Esteve

"Mesures doloroses" per frenar la sisena onada

Deixar enrere el derrotisme

L'escola icona de la immersió



El primer discurs de Nadal d'Aragonès no s'ha fet al Palau de la Generalitat, tal com és tradicional. En la presidència de José Montilla ja s'havia optat en alguna ocasió per sortir de l'edifici governamental i optar per equipaments com ara un parc de bombers. El president ha triat l'escola Rosselló Porcel, de Santa Coloma de Gramenet i que té "el català com a element central". El divendres hi va gravar el seu missatge.



Els pares que la van impulsar, la immensa majoria castellanoparlants vinguts d'altres punts de l'Estat a aquesta ciutat del cinturó de Barcelona, van voler que els seus fills s'hi eduquessin en català a principis dels vuitanta per garantir-los el coneixement de les dues llengües oficials. La immersió es va acabar estenent a tot el sistema i ara la justícia l'amenaça.



Aragonès ha afirmat que el Govern treballa "amb tota l'energia i tota la decisió per assegurar que la llengua catalana continuï jugant un paper neuràlgic en el sistema educatiu de Catalunya". El president ha explicat que l'escola va néixer "gràcies a la tossuderia d'unes mares i uns pares que volien que els seus fills estudiessin a una escola pública i en català" perquè eren conscients "que contribuïen a la cohesió social del país i oferien un futur d’oportunitats per als seus fills i les seves filles".

L'escola Rosselló Porcel de Santa Coloma de Gramenet Foto: ACN

2022 ha de ser uni en la resolució delamb l'Estat. Així l'ha presentat ell mateix en el seu primer discurs de Nadal com a president, des deEl cap de l'executiu ha afirmat que el que ve és l'any que, que anima ERC en solitari dins el camp independentista, ha de començar a donar aviat. I si no els dona, ha avisat, no s'hi val caure en la resignació ni. Serà aleshores quan, segons ell, caldrà, que necessàriament hauran de transitar pel camí de la desobediència, la unilateralitat o la mediació exterior en cas queAmb els pressupostos catalans i espanyols aprovats i a punt per entrar en vigor l'1 de gener, Aragonès està arade la taula de diàleg. Es farà amb la incògnita de si aquest cop hi assistiran consellers de Junts al Govern i de les conseqüències que pot tenir que, de nou, no ho facin. Hi hagi o no Junts a la taula, Aragonès vol que comenci a donar fruits. "El 2022 ha de ser l'any en què. La negociació amb l'Estat ha d'avançar i començar a aportar resultats tangibles", ha avisat.La part catalana, que es va comprometre a un treball discret amb l'espanyola, aspira a fer que siguin. Segons ha dit, aquesta seria una "resposta" a una àmplia majoria de ciutadans perquè se sosté en una majoriaPerò el seu objectiu topa amb. En primer lloc,a negociar el referèndum i l'amnistia malgrat que han assumit l'arrel política del conflicte. I, en segon lloc,sobre quin ha de ser el pla B si la negociació fracassa. Aragonès, que lidera un govern de coalició, no ha donat pistes cap a on tirar - Oriol Junqueras i Marta Rovira han abonat per la desobediència i no descarten la unilateralitat- però ha obert clarament la porta a l'escenari d'un fracàs de la taula i sí que ha cridat, en primera persona del plural,No ha dit el què però sí el com d'aquestes "alternatives". Cal fer-ho, ha dit, "actuant ambque hem fet fins ara". Una frase quei contradictoris que ERC atribueix a Junts, que el situa en la recerca de consensosi que avisa delsde la tardor de 2017. Aragonès ha concedit que les "alternatives" han d'estar a punt "per si la negociació s'encalla i no aporta resultats".Ha avisat que el seu objectiu és "" i que aquesta no pot implicar "renunciar a la independència de Catalunya". El cap de l'executiu ho ha dit en el tram final del discurs de Nadal, que ha acabat amb un. L'any passat, Aragonès era en aquestes dades vicepresident en funcions de president a l'espera de les eleccions del 14-F i després de L'expresident va emetre, però, un missatge per no faltar a la tradicional cita entre el cap del Govern i la ciutadania.Aquest any, els mitjans públics hanel missatge presidencial, que no s'ha fet a Palau, sinó a la primera escola pública que va abraçar, la Rosselló Porcel de Santa Coloma. El discurs ha tingut també com a novetat el dia. Els seus antecessors el feien per Cap d'Any, com la resta de presidents autonòmics. Aragonès ha optat pel vespre deAragonès s'ha referit al procés però també a la situació econòmica i als. En aquest sentit, ha afirmat que "anàvem bé", però que la variant òmicron "ha fet saltar de nou totes les alarmes" . I això, ha admès, ha obligat a prendredurant Nadal, en referència a les restriccions. Ha assegurat que "no duraran més de l'indispensable" i que estan encaminades a "evitar el col·lapse del sistema sanitari" en un any en el que cal començar aamb la pandèmia.Aragonès sí que s'ha felicitat d'un cert retorn a l'estabilitat institucional amb l'aprovació del nou pressupost "que per primera vegada en 12 anys entrarà en vigor l'1 de gener" i que donarà a l'executiu "més recursos" i permetrà gestionar millor els fons europeus.La realitat, ha afirmat, ési ha citat casos com Mahle de Vilanova i la Geltrú o les plantes de Nissan que busquen alternatives. En aquest sentit, ha afirmat que estài ha fet una crida a deixar enrere "discursos derrotistes" i "reforçar la confiança en nosaltres mateixos" per fer la vida "més amable i feliç". Com? Amb els quatre eixos o "transformacions" en els que s'ha reafirmat i que vol que identifiquin la seva presidència:

