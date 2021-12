La sisena onada no dona ni un respir per Nadal: creix la pressió hospitalària

CONTAGIS 1.185.243 (+10.759) INGRESSATS 1.389 (+45) UCI 381 (+5) DEFUNCIONS 24.453 (+19) Rt 1,41 (+0,08) REBROT EPG 1.691 (+267)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.255.804 (+5.627) DOSI 2 5.429.376 (+5.829) Actualització: 26/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.250.177 (+16.965) 87,4% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.051.828 (+7.284) 85,3% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 139.372 (+71.263) Actualització: 24/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.433.629 (+116) REBUIG A LA VACUNA 108.390 (+18) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.421.131 Dosis Moderna/Lonza: 2.555.995 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.503 Dosis Janssen: 348.564 Actualització: 19/12/2021

Altres notícies que et poden interessar

La sisena onada de la pandèmia no dona ni un respir per Nadal als hospitals de Catalunya. Segons les noves dades de Salut, que ahir no es van publicar,Hi haque han entrat a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels centres hospitalaris del país.Lasegueix expandint-se a Catalunya, després de sumar el 24 de desembre el rècord de contagis de tota la pandèmia. Salut ha declarat 10.759 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.185.243 contagis.No millora la situació en els indicadors principals, tant pel que fa a l'incidència, el risc de rebrot o l'Rt. En les darreres 24 horesEl 13,56% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.082,94 a 1.237,51, mentre que a 7 dies creix de 674,13 a 768,72.Des de l'inici de la pandèmia,de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 181 més que en l'anterior balanç, i 5.429.376 segones dosis, 178 més. En paral·lel, ja s'han administrat 1.714.915 terceres dosis, 335 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 6.056.645 persones, 581 més que fa 24 hores.contra la covid-19, mentre que el 79% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 85,3% té la pauta completa, mentre que el 87,4% té almenys una dosi.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor