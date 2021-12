L'hospitalització és menys probable amb òmicron, segons un estudi

Altres notícies que et poden interessar

Las'ha revelat com un accelerador de contagis de Covid, però les dades preliminars donen una dada esperançadora: els casos podrien ser més lleus que amb la variant anterior predominant, la delta. Així ho indica un estudi dut a terme per l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit que suggereix que les persones amb la variant òmicron del coronavirus tenen entre un 50% i un 70% menys de probabilitats de necessitar hospitalització que aquelles contagiades amb la variant delta.Aquestes dades coincideixen en gran manera amb les difoses fa dos dies per l'Institut Nacional de Malalties Transmissibles de Sud-àfrica que assenyalaven que les persones que han contret la Covid en els últims tres mesos a Sud-àfrica han tingut unsi s'han infectat amb la variant òmicron que si s'han infectat amb la delta.Les troballes de l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit se sumen a l'evidència emergent que òmicron produeix una malaltia més lleu que altres variants, però tambéL'agència assenyala que, segons els casos del Regne Unit, s'estima que una persona amb òmicron té entre un 31% i un 45% menys de probabilitats d'acabar en les urgències d'un hospital en comparació amb una persona amb delta, "i entre un 50 i un 70% menys de probabilitats de ser admesa".Adverteix, no obstant això, quea causa del petit nombre de pacients amb òmicron als hospitals i al fet que la majoria pertanyia a grups d'edat més joves. Fins al 20 de desembre, 132 persones havien estat ingressades en hospitals del Regne Unit amb òmicron confirmat, de les quals 14, d'entre 52 i 96 anys, van morir.Els científics adverteixen que qualsevol reducció en la gravetat ha de sospesar-se amb el fet que òmicron es propaga molt més ràpid que delta i és més capaç d'evadir les vacunes. La recerca subratlla que la protecció que brinda una vacuna de reforç contra la infecció simptomàtica per òmicron sembla disminuir després d'unes deu setmanes, encara que és probable que la protecció contra l'hospitalització i la malaltia greu es mantingui més tempsLa directora executiva de l'agència, Jenny Harries, explica que l'anàlisi "mostra un senyal encoratjador que les persones que contreuen la variant òmicron poden tenir un risc relativament menor d'hospitalització que les que contreuen altres variants". Però agrega que "els casos són actualment molt alts al Regne Unit, i fins i tot una proporció relativament baixa que requereixi hospitalització podria resultar que un nombre significatiu de persones s'emmalalteixin greument".Gran Bretanya va notificar aquest dijous 119.789 casos de Covid, la xifra més alta fins ara registrada en tota la pandèmia. Aquest mes, el govern de Boris Johnson va restablir l'a les botigues i el certificat Covid per accedir a clubs nocturns i llocs molt concorreguts, en un intent de frenar la propagació d'òmicron.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor