Les dues excepcions en què no cal portar mascareta a l'aire lliure

Pràctica d'esport individual

Activitats en espais naturals

Altres notícies que et poden interessar

Latorna a sera l'exterior. Així ho ha aprovat el consell de ministres del govern espanyol després queho proposés en la troba amb els presidents autonòmics. El decret llei ha estat publicat al(BOE)aquest mateix dijous, i la mesura ja ha entrat en vigor.La recuperació d'aquesta restricció ha generatentre la ciutadania i també en el món de la política, a més deper lesen què no caldrà portar la mascareta a l'. En el document que l'executiu espanyol ha publicat finalment només se n'especifiquen dues.La primera exempció per no dur la mascareta a l'aire lliure és realitzar la pràctica d'. Segons es reflecteix al, doncs, en la pràctica d'esports que impliquin un col·lectiu, sí que caldrà portar la mascareta. Això sí, en l'esport individual no caldrà mascareta sempre que es puguin mantenir elsde distància de seguretat respecte de les persones no convivents.El segon cas d'excepció de la mascareta serà en les activitats a l'aire lliure que siguin en. Altre cop, sempre que hi hagi els 1,5 metres derespecte de les persones no convivents. Aquests espais serien, per exemple, lao les. No serien en cap cas espais naturals les places o els carrers, siguin de ciutats o de pobles.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor