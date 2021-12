Catalunya es queda sola

"Quin març del 2020, eh?". "Som desembre del 2021". Qualsevol usuari de Twitter haurà vist aquests dies una vinyeta de Tintin i el capità Haddock amb aquesta conversa, que reflecteix amb un punt d'humor la resignació per l'. No som a març de 2020, quan va aterrar de manera inesperada a Catalunya una pandèmia que ho sacsejaria tot. Han passat quasi dos anys, cinc onades, i s'ha desenvolupat en temps rècord una vacuna que funciona i està evitant milers de morts. Però a desembre de 2021, Catalunya haurà de passar un altre Nadal amb restriccions dures per frenar una nova onada del, la sisena, provocada per la nova variant, molt més transmissible, que escapa parcialment a la protecció de la vacuna i que amenaça de tornar a posar al límit el sistema sanitari.A partir d'aquest dijous a la mitjanit es reactiva eld'una de la matinada a sis del matí en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb taxes d'incidència elevades. Això són, a dia d'avui, 125 localitats on els seus ciutadans no podran estar al carrer a les hores establertes. Les, habituals en aquestes dates nadalenques, queden restringides a un màxim de deu persones per evitar així grans brots. L', un dels sectors més castigats per la pandèmia, ha de tancar, i es limita a un màxim dela bars i restaurants, i a un 70% a la cultura, els gimnasos i els estadis. Elcontinua vigent a la restauració, gimnasos i residències. D'aquesta manera, el Govern confia poderi destensar el sistema.Les mesures són dures i algunes limiteni han hagut de ser avalades per la justícia. El(TSJC) ha ratificat aquest matí les restriccions proposades per la Generalitat malgrat l'oposició de la. En una interlocutòria de 25 pàgines, el tribunal considera que les mesures són "" per frenar la pandèmia i evitar un col·lapse sanitari que la sala apunta que podria arribar aquest mateix mes de gener. El TSJC, a diferència del ministeri públic, considerales restriccions del Govern i conclou que el toc de queda i les limitacions a les trobades podrien ajudar a "reduir deu vegades" l'impacte de la nova variant.L'impacte de les restriccions, que estaran, trigarà uns dies a veure's. Ara com ara, Catalunya notifica més de 10.000 contagis diaris. Avui mateix se n'han registrat 13.368, un nou rècord de la pandèmia . A diferència d'onades anteriors, aquests nombre elevat de casos positiu no es tradueix en un increment fort d'ingressos hospitalaris gràcies a la vacunació, però, encara que sigui de manera més lenta, els hospitals van omplint-se. En les últimes 24 hores han ingressat 18 persones més, i la xifra total ja és de 1.344 pacients per covid. Lestambé es van omplint i ja hi ha 356 pacients crítics, 13 dels quals en les últimes hores. Als CAP, porta d'entrada de molts malalts, la tensió també ha anat a més en les últimes setmanes.Laha provocat crítiques a l'executiu de, tant per la poca concreció a l'hora d'explicar l'efecte de cada una de les mesures aplicades com perquè, dos anys després, no s'hagi reforçat prou l'atenció primària i el sistema hospitalari per poder fer front a creixements de contagis. La, per exemple, ha lamentat aquests últims dies que les restriccions "pivotin sobre la responsabilitat individual" i no vagin acompanyades d'un "rescat social" , que passi per donar ajudes als sectors més afectats, garantir tests per a tothom o permetre baixes laborals a les famílies que han de cuidar de fills confinats. El Govern ha exigit a l'Estat que els fons covid es mantinguin el 2022, però el govern espanyol encara no ho ha confirmat.Les restriccions dures que es veuen a Catalunyade l'Estat malgrat les demandes d'Aragonès. A laautonòmics de dimecres, el president de la Generalitat va exigir limitar la mobilitat i la interacció social també a l'Estat i va topar de ple amb les reticències de la Moncloa i de la resta de presidents autonòmics. El govern espanyol s'ha limitat a tornar a fer obligatòria la, una mesura que tots els experts coincideixen que té poc impacte a l'hora de reduir contagis, però descarta restriccions més fortes. La pandèmia -a diferència del març de 2020- no afecta tots els territoris de la mateixa manera, i cada autonomia ha decidit gestionar-ho de manera diferent. Madrid, amb l'assistència primària desbordada, no ha adoptat mesures.Fins fa poques setmanes, el mateix Govern creia que no caldrien noves restriccions i confiava en el certificat Covid i en la vacunació per reconduir la situació. L'aparició de la variant òmicron ho ha canviat tot i ha obligat a prendre mesures i intensificar l'administració de, que reforcen la protecció davant la nova soca del virus. Aquesta setmana, els majors de 50 anys ja poden demanar cita, i en els propers dies ho podran fer també els majors de 40. En tot cas, Catalunya encara el segon Nadal amb restriccions severes. La situació no és la mateixa que fa dos anys, així ho indiquen les xifres de morts i pacients greus, i la vacuna funciona. La pandèmia, però, encara no s'ha acabat, i ja som a desembre de 2021.​​​

