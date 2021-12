La Fiscalia s'oposa al toc de queda i a limitar les trobades a deu persones

Altres notícies que et poden interessar

Las'ha oposat ali a limitar lesa 10 persones, dues mesures plantejades pelper aturar la variantde lai que requereixen aval judicial. El ministeri públic defensa que hi ha una "" i afegeix que no són suficients les raons o els arguments donats per la Generalitat per limitar drets fonamentals.Considera també que no justifiquen els fins pretesos de. Al contrari, afirma que són unes mesures "severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades" i que no han estat degudament motivades, ni les veu idònies ni necessàries segons allò que explica l'informe tècnic aportat per Salut.D'aquesta manera, elja pot prendre una decisió sobre aquestes dues restriccions sol·licitades per la Generalitat i que haurien d'entrar en vigor aquesta mitjanit i durant un període de 14 dies, coincidint amb les festes de Nadal. Més enllà de les mesures que afecten drets fonamentals, Catalunya tindrà a partir d'aquesta nit més restriccions per doblegar la corba.El Govern ha ordenat tancar l', limitar al 50% l'aforament a bars i restaurants, i al 70% a la cultura, gimnasos i estadis. Tot plegat, a les portes de Nadal. "No és popular ni fàcil, però és necessari", deia ahir el president de la Generalitat,, a la conferència de presidents autonòmics. L'objectiu és evitar que col·lapsi el sistema sanitari, que torna a estar en tensió, perquè si bé lafunciona i ha reduït significativament el nombre de morts i de pacients crítics, encara hi ha persones que continuen arribant als hospitals.Aragonès va traslladar ahir al president del govern espanyol,, la necessitat de fer extensives mesures dràstiques arreu de l'Estat, tenint en compte l'alta interacció que hi ha entre territoris especialment aquests dies, però ni el president espanyol ni la resta de dirigents autonòmics ho van acceptar.​​​

