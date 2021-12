El TSJC avala el toc de queda i les reunions d'un màxim de 10 persones

Tancament d'oci nocturn i límits d'aforament

Catalunya torna a les restriccions dures a partir d'aquesta mitjanit. El(TSJC) ha avalat - malgrat l'oposició de la Fiscalia - la proposta del Govern d'imposar de nou una un màxim de deu persones durant els propers catorze dies, coincidint amb les festes de Nadal. La sala contenciosa-administrativa considera que les mesures sónper mirar de frenar l'increment de contagis, que continua desbocat i amenaça de tensar encara més el sistema sanitari.La, de 25 pàgines i consultable al final d'aquesta informació, sosté que les mesures proposades pel Govern compleixen els requisits necessaris en un moment en que. El tribunal remarca que hi ha un "franc i decidit risc" de col·lapse del sistema assistencial a principis de gener si no s'adopten mesures, i per això avala la resolució de la Generalitat. De fet, assenyala que les restriccions proposades són "" per lluitar contra la propagació del virus, especialment en unes dates d'elevada interacció social.El tribual també considera que les mesures són "" arran de l'elevada incidència del virus a Catalunya, propiciada per la, i també són "", perquè si bé suposen una restricció de drets és més important el benefici i la protecció que donen a la salut individual, col·lectiva i a la vida. La restricció de les 10 persones en les trobades no afectarà els nuclis familiars ni tampoc les manifestacions.El toc de queda serài no per a tot el país. La mesura del Govern afecta només aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidències altes de coronavirus. A falta de la resolució definitiva sobre quines zones es veuen afectades, són 125 els municipis que a partir d'avui tornaran al confinament nocturn. Pel que fa a les reunions, l'objectiu és limitar al màxim la interacció social per evitar més brots de la covid, ara que s'està imposant la, molt més transmissible.Més enllà de les dues restriccions que afecten drets fonamentals, que per això han hagut de passar pel TSJC, Catalunya tindrà a partir d'aquesta mitjanitactives per mirar de doblegar la corba. El Govern ha ordenat tancar l'oci nocturn, limitar al 50% l'aforament a bars i restaurants, i al 70% a la cultura, gimnasos i estadis. Tot plegat, a les portes de Nadal. "No és popular ni fàcil, però és necessari", deia ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la conferència de presidents autonòmics.L'objectiu és, que torna a estar en tensió, perquè si bé la vacunació funciona i ha reduït significativament el nombre de morts i de pacients crítics, encara hi ha persones que continuen arribant als hospitals. Aragonès va traslladar ahir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la necessitat de fer extensives mesures dràstiques arreu de l'Estat , tenint en compte l'alta interacció que hi ha entre territoris especialment aquests dies, però ni el president espanyol ni la resta de dirigents autonòmics ho van acceptar.Mentre Catalunya decreta restriccions severes, la resta de l'Estat considera que és innecessari. Lade dimecres va evidenciar de nou el xoc entre lai lasobre com gestionar la pandèmia. Ja s'havia vist durant la primera onada, amba la presidència. Sánchez només ha ordenat fer obligatòria la mascareta al carrer, una mesura que tots els experts diuen que és innecessària perquè el virus difícilment es transmet a l'aire lliure si hi ha distància, i ha insistit en intensificar la vacunació.Aragonès va fer evident el seu malestar per unes mesures que considera "clarament insuficients" i va retreure a Sánchez el seu error per no actuar d'acord amb la "gravetat del moment". "És absolutament temerari no limitar la mobilitat i les interaccions", va dir el president de la Generalitat. Sigui com sigui, Catalunya torna aquesta mitjanit a un Nadal més similar al de 2020 que no pas al de 2019 pel que fa a restriccions, i es queda sola demanant més mesures a l'Estat. La pressió de la presidenta de Madrid,, i la remor d'eleccions té conseqüències.

