Qui són els nous presidents de la CCMA i el CAC? I la nova Síndica de Greuges?

El PSC, ERC i Junts ja han acordat la renovació de quatre organismes al Parlament : la(CCMA), el(CAC), lai l'. Al capdavant dels ens, els màxims responsables dels quals tenien el mandat caducat, s'hi situaran perfils polítics i de tipus més tècnic. Qui són? Aquestes són les seves trajectòries.Publicista de formació, Romà presidirà la CCMA, l'empresa que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio, a proposta d'ERC. Per davant tindrà el repte de reformar-la, convertir-la en un element clau per a la normalització del català i el sector audiovisual, i aconseguir nous ingressos publicitaris. Romà és actualment responsable de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, i degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.Nascuda a Mollerussa el 1980, va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va estar implicada en el sindicalisme estudiantil, i en acabar els estudis superiors va començar a treballar a agències de publicitat. Va passar per Ogilvy, DDB i Bassat, tant a Madrid com a Barcelona, en la funció de planner. Té un màster en Planificació per la Universitat Ramon Llull i un Executive MBA per ESADE.Romà va treballar, entre 2011 i 2015, com a responsable de difusió i campanyes institucionals a l'Ajuntament de Barcelona quan l'alcalde era Xavier Trias, de CiU. De l'Ajuntament, on va estar implicada en el reforç de la marca Barcelona, va passar a dirigir el departament de relacions externes i comunicació de l'Hospital de la Vall d'Hebron i després va fer el salt al CatSalut, on ha hagut de gestionar les campanyes institucionals i la comunicació amb el ciutadà durant la pandèmia. Com a degana del Col·legi de Publicitaris, ha format part del jurat dels Premis Nacionals de Comunicació.El nou president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya és el periodista Xevi Xirgo, proposat al càrrec per Junts. Nascut a Cassà de la Selva el 1964, és l'actual director d'El Punt Avui d'ençà del 2010. La seva trajectòria al diari és llarga i al rotatiu de matriu gironina va coincidir, i forjar una sòlida amistat, amb Carles Puigdemont, líder de Junts. De fet, Xirgo ha estat qui ha escrit els dietaris de la presidència de Puigdemont el posterior exili a Waterloo . La seva vinculació ha continuat sent molt estreta, enfortida en els anys en què Puigdemont va assumir la presidència de la Generalitat i Xirgo n'havia de fiscalitzar l'activitat des de la direcció d'El Punt-Avui.Xirgo va estudiar Humanitats i acumula una extensa trajectòria al món periodístic. Abans que l'empresa editora d'El Punt assumís el control de l'Avui -i n'assumís la direcció del diari fusionat-, va dirigir el suplement Presència. Aquesta etapa a Girona data del 1998 i es va allargar fins al 2002. Com a responsable del CAC, Xirgo tindrà la responsabilitat de decidir l'atorgament de les llicències de ràdio i televisió a Catalunya, i la redacció dels informes sobre la idoneïtat dels continguts audiovisuals.Nascuda a Barcelona el 1949, és doctora de Dret Penal -la seva especialitat acadèmica- i col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació, Giménez-Salinas va ser rectora de la Universitat Ramon Llull durant deu anys, des del 2002 al 2012. Actualment, era Directora de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Fundació Pere Tarrés.La nova Síndica de Greuges també va ser vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1996 i el 2001, després d'haver estat nomenada a proposta del PP i CiU. En la seva trajectòria a l'administració, va ser la primera directora del Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat -de 1983 a 1993- i responsable de les Relacions Institucionals del Departament de Justícia -de 1995 a 1996-, durant els governs de Jordi Pujol. També ha assumit representació en diversos consells d’administració, com el del Banc Santander i el d’Endesa Catalunya.Coneguda per la seva etapa com a consellera del Govern -primer en l'executiu d'Artur Mas i després en el de Carles Puigdemont, fins a l'aplicació del 155 la tardor del 2017-, Borràs és una dirigent estretament lligada al projecte polític de Convergència. Militant del partit des del 1981 -el seu pare en va ser un dels impulsors- i fins a la refundació en el PDECat, va ocupar totes les responsabilitats polítiques possibles: regidora a l'Hospitalet de Llobregat, diputada al Parlament, diputada a la Diputació de Barcelona i, finalment, consellera.Formada en Farmàcia i Gestió Empresarial, abans de l'etapa política havia treballat en el sector farmacèutic. Haver integrat el Govern que va validar l'1 d'octubre li va costar l'empresonament . Després de ser alliberada -en la primera fase del procés judicial contra els membres de l'executiu català que desembocaria en la condemna del Tribunal Suprem-, va rebutjar formar part de les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D. La seva última responsabilitat professional la va assumir a la Universitat de Vic.

