El PSC, ERC i Junts pacten la nova CCMA i tres organismes més

Amb un retard de tres anys, els grups parlamentarishan renovat els, que tenien el seu mandat caducat i necessitaven de majories reforçades. L'acord afecta la(CCMA) -l'empresa pública que gestionaTV3 i Catalunya Ràdio-, la, el(CAC) i l'. Queden pendents altres també caducats, com ara la Sindicatura de Comptes o el Consell de Garanties Estatutàries, així com la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. En el comunicat de l'acord, les tres formacions polítiques apunten que el pacte per a la composició d'aquests ens es produirà en les pròximes hores.A la CCMA, que té set consellers, ERC proposa la presidenta, que serà la publicista, actualment responsable de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, i degana del Col·legi de Publicitaris. La vicepresidenta de la principal empresa pública del país serà, exconsellera de Cultura per Junts. ERC també proposa per a l'ens, que va ser secretari general del Departament de Cultura al segon tripartit i actualment director del CaixaFòrum. Junts també promou a l'organisme el seu diputat i periodista, molt ben relacionat amb Carles Puigdemont. Per part del PSC, se situen a l'organisme, fins ara conseller delegat de la Xarxa, el mitjà pública de la Diputació de Barcelona; la periodista, que va ser directora de comunicació de José Montilla; i l'exconsellera, que fins ara era vocal del CAC.Al CAC, que haurà de validar els consellers de la CCMA, el president serà, director d'i molt proper a Puigdemont, a proposta de Junts. Xirgo va escriure amb l'expresident els seus dos volums de memòries . Els altres consellers seran, a proposta d'ERC,, exdirector de Ràdio Tele Taxi, i la periodista; a proposta del PSC hi haurà la periodista, que havia estat a TVE, i el també periodista, que havia estat vinculat a l'Ajuntament de Barcelona.La nova Síndica de Greuges, que prendrà el relleu de, serà, doctora en dret i que va ser rectora de la Universitat Ramon Llull entre 2002 i 2012. Per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es proposa l'exconsellera de Junts. El pacte entre ERC, Junts i PSC acordad’aquells organismes que actualment tenen un mandat de nou anys.L'acord arriba després de setmanes de converses discretes entre els tres partits, que buscaven unaper evitar iniciar el 2022 encara amb els càrrecs dels organismes estatutaris caducats. Els socialistes van reclamar públicament una reunió amb ERC i Junts coincidint amb la tramitació dels pressupostos al Parlament. Un cop iniciades les converses i fets els, l'acord ha cristal·litzat abans de l'última sessió plenària de l'any. Aquest dijous s'aprovaran de forma definitiva elsa la cambra catalana. Això sí, en el cas dels comptes, sense pacte amb el PSC sinó amb els comuns.

