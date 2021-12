La sisena onada ressuscita el xoc entre la Generalitat i la Moncloa per les restriccions

Sánchez, entre els seus assessors científics i Ayuso

Laha estat una mena de. 21 mesos després del primer confinament, la Covid enfila la sisena onada a lesi, tot i que la vacunació és el factor diferencial per reduir la gravetat de la malaltia, com s'encara noves xifres rècord de contagis que amenacen una altra vegada amb elressuscita el. Catalunya torna a l'escenari dea l'espera de l'aval de la justícia. Per contra, el govern espanyol es resisteix a liderar mesures dràstiques i s'encomanen a d'altres com la de fer obligatori l'ús de la mascareta a l'exterior i accelerar la tercera dosi Aragonès no només ha titllat de "clarament insuficients" les mesures que el president del govern espanyol,, ha proposat a les autonomies, sinó que ha manifestati l'ha advertit que s'"equivoca" i queno atendre la gravetat de la situació. De fet, ha desacreditat imposar la mascareta als exteriors, tot deixant anar que era una mesura estètica per. La vacunació, ha dit el president de la Generalitat, és cabdal, però ha advertit que, per molt ràpid que es pretengui anar,per generar la protecció suficient per fer front a l'impacte de la sisena onada. "Hem de prendre algunes mesures d'onades anteriors.", ha assegurat.El seu discurs ha estat oposat al de Sánchez, que ha argumentat que la situació de la sisena onada ésperquè l'"'evidència" diu que la variant òmicron és dei que, per això, no s'han de prendre mesures tan severes com en anteriors ocasions.perquè els espanyols s'han vacunat", ha insistit, tot afegint que les dades d'ocupació hospitalària no tenen res a veure amb les de fa un any. La realitat és, però, que els experts i els comitès científicsa l'exterior, de la mateixa manera que tampoc els assessors de la Generalitat suggerien el toc de queda.Aragonès ha carregat contra Sánchez, no per les propostes exposades, sinó perquè no ha plantejat mesures que incideixin en la, reclamacions que sí que fan de forma urgent les veus científiques. Mentre la Generalitat aposta per reduir les trobades a deu persones, limitar l'aforament a la restauració, tancar l'oci nocturn i el toc de queda , la proposta del president espanyol passa, més enllà de la mascareta a l'exterior, per, facilitar elso l'o especialistes formats en països fora de la Unió Europea.Catalunya, doncs, ha defensat gairebé en solitari unes restriccions que ni Sánchez ni altres autonomies, a l'espera de la decisió final, estan disposades a prendre en aquests moments. El president del govern espanyol ja va deixar entreveure en la declaració institucional del diumenge que no apostaria per mesures severes com la d'altres països d'Europa, tot argumentant que la vacunació a Espanya ha estat exitosa. Assetjat per una dreta contrària a les mesures i que té acom a paradigma de presidenta que presumeix de no imposar restriccions, Sánchez ha optat per mesures de caràcter més estètic que d'impacte a curt termini.Defensar les restriccions hagués fet inevitable haver de fer front a unque el president espanyol no ha mencionat i queper compensar els sectors afectats per les limitacions i per reforçar el sistema sanitari. Així doncs, l'aposta de Sánchez passa per accelerar un calendari de vacunació que inclou l'objectiu de tenir el 80% de la població d'entre 60 i 69 anys amb tercera dosi abans de finals d'any i. Ofereix l'exèrcit per agilitzar el procés. Per la resta, deixa en mans de les autonomies l'opció d'anar més enllà i liderar mesures més severes.A Catalunya, el Govern ha apostat per. A un ritme d'11.000 contagis diaris, el Departament de Salut -que fins fa poques setmanes encara insistia que no caldrien més mesures i confiava en el certificat Covid-, considera que cal reduir la interacció social per evitar que el sistema sanitari corri el risc de col·lapse. La vacunació funciona -un dels compromisos de la reunió de presidents és potenciar-la- peròi les UCI continuen creixent.El Govern ha recuperat elen aquells municipis de més de 10.000 habitants, i també la limitació de les reunions a un màxim de deu persones. Aquestes dues mesures, que limiten drets fonamentals, estan, que aquest dimecres ha rebut la resolució del Govern i s'hauria de pronunciar de cara a demà. Les mesures entren en vigor la nit de dijous a divendres, just abans de les festes de Nadal. Salut també ha, i al 70% a la cultura, gimnasos i estadis. Aragonès ha traslladat a Sánchez la necessitat de fer extensives mesures dràstiques arreu de l'Estat, tenint en compte l'alta interacció que hi ha entre territoris especialment aquests dies.S'acosta el segon any en pandèmia i a la sisena onada provocada per la variant òmicron ha tornat a posar-que es van viure de manera especialment crua els mesos de març i abril de 2020- entre la Generalitat governada per Quim Torra i la Moncloa sobre com donar-hi resposta. Amb la diferència que ara el xoc es produeix en una etapa de represa del diàleg entre Aragonès i Sánchez.i amb cicle electoral que s'inaugura el 13 de febrer a Castella i Lleó, el president espanyol opta de moment per mesures cosmètiques per fugir de la gestió impopular, mentre la Generalitat prefereix pecar per excés i no per defecte i confia que els tribunals donin el vistiplau al seu paquet de restriccions. L'impacte òmicron dirimirà fins a quin punt cadascun d'ells ha errat o encertat.​​​

