Sánchez torna a fer obligatòria la mascareta a l'exterior

Així ho ha proposat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la reunió telemàtica amb els presidents autonòmics que està mantenint aquesta tarda . La previsió és que el consell de ministres es reuneixi aquest dijous per aprovar eljust quan comencen les festes de Nadal amb els contagis per la variant òmicron disparats. Accelerar la vacunació de la tercera dosi, facilitar els test d'antígens d'ús professional a les farmàcies, la vigència de nou mesos del certificat Covid o la contractació de reforços sanitaris són altres de les mesures proposades.Que la mascareta s'imposi també a l'exterior -ara només és obligatòria en aglomeracions o quan no es pot mantenir prou distància de seguretat entre persones- és una de les mesures que aplega, reticents, a excepció de Catalunya, a prendre. De fet, en la declaració institucional que Sánchez va fer diumenge a Barcelona, el president ja va assegurar que Espanya no necessitava prendre mesures tan dràstiques com altres països d'Europa perquè la vacunació ha assolit un alt percentatge. Sánchez també ha proposat, en la línia del que ja s'està establint a nivell europeu, que eldes del subministrament de la darrera dosi. També, per fer front a l'escassetat dea les farmàcies, el govern espanyol emetrà autoritzacions de caràcter temporal perperquè hi pugui tenir accés tota la població. En els darrers dies, no només s'estan esgotant els de venda al públic general, sinó que s'ha experimentat una inflació en els preus.El president del govern espanyol també ha compartit a la conferència de presidents els objectius de vacunació amb tercera dosi. L'horitzó establert és quetinguin la pauta completa, que la franja d'entre 50 i 59 anys assoleixi aquest percentatge la setmana del 24 de gener i que la d'entre 40 i 49 anys hi arribi la primera setmana de març. Pel que fa a la vacunació infantil, l'objectiu és que. Per accelerar la vacunació, la Moncloa posa a disposició de les autonomies que ho sol·licitin, així com els hospitals de la xarxa militat.Davant del col·lapse que està patint l'atenció primària a territoris com Catalunya i Madrid, Sánchez també ha defensati la millora de les seves condicions laborals reduint la temporalitat del sector per sota del 8%. Segons ha anunciat, els pressupostos generals de l'Estat destinarana aquest objectiu la majoria dels quals seran transferits a les comunitats. Per augmentar el personal disponible, s'autoritzarà lai s'habilitarà la contractació deCom ja s'havia anunciat, s'ha comunicat a les autonomies que les persones que siguind'un contagiat per covid. Catalunya havia previst que sí que fos obligatori aquest aïllament a partir d'aquest dijous, però ha acabat adoptant el criteri del ministeri per evitar confusió a la ciutadania.​​​

