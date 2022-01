La nova vida de Trapero

Canvis que han aixecat polseguera

Interior vol comptar amb el major

El major dels Mossos,, sap comunicar bé quan toca -en són bon exemple les explicacions després de l'atemptat del 17-A o les declaracions que va fer ali a l'Audiència Nacional-, però també sap mantenir un silenci escrupolós quan ho considera necessari. És el que està fent, si més no públicament, aquests dies. Des que es va saber que el Departament d'Interior, comandat per, el destituïa com a comissari en cap dels Mossos, no ha parlat de manera oficial ni ha comunicat què vol fer a partir d'ara, quan fa poc més d'un any que va ser restituït en el càrrec de la mà del conseller-ara reincoporat a la seva tasca com a advocat- durant el Govern deSobre la taula té, des de les festes de Nadal, una oferta del, que vol continuar comptant amb la seva experiència de tota una vida el cos i cinc anys com a comissari en cap i major. La cúpula de la conselleria li ha proposat liderar una nova unitat d'estudi sobre models de seguretat, que estaria fora del, la seu central dels Mossos a Sabadell, però dins dels serveis centrals del Departament a Barcelona. Trapero ha demanat uns dies de marge abans de prendre una decisió. Va fer el mateix quan el conseller Sàmper va oferir-li tornar al capdavant dels Mossos el novembre de 2020, un cop s'havia fet pública l'absolució de l'Audiència Nacional i després de tres anys apartat.La funció que Interior ha ofert a Trapero consistiria en unasobre "nou riscos" i projecció del cos. Segons ha detallat el conseller Elena en una entrevista a RAC1, la direcció del Departament espera una resposta del major abans delPer motius personals, Trapero no tornarà a treballar fins aquesta data. En tot cas, la nova cúpula d'Interior té clar que el major ha de continuar implicat al Departament., té molta experiència", ha dit Elena. La proposta que té sobre la taula no estaria relacionada amb els comandaments del cos ni tindria agents a càrrec.Feia temps que la nova cúpula d'Interior, ens mans d'ERC per primera vegada, pensava en destituir el major per encarar unaal cos de Mossos. "No rebutgem la feina feta, però creiem que cal una nova etapa", ha dit Elena. El relleu generacional i la feminització dels Mossos són alguns altres arguments utilitzats aquests dies, si bé també hi ha la voluntat d'envoltar-se d'una cúpula compromesa amb un nou model de seguretat que tindria el vist-i-plau de la CUP a més d'ERC i Junts. Algunes veus hi veuen voluntat de posar al capdavant del cos algú més afí als republicans i s'ha arribat a parlar de "purga". L'escollit ha estat el comissari, fins ara cap de la demarcació de Tarragona i bon coneixedor del territori. "És la persona adequada", insisteix Elena, que fa dies que reclama "".En els darrers dies, Estela -que comanda el cos amb el comissarii la intendenta la prefectura- ha completat els canvis a la cúpula del cos, amb relleus que han aixecat polèmica. El cas de l'intendent, que pilotava la(CGIC) ha estat especialment polèmic. Rodríguez, que portava investigacions relacionades amb polítics independentistes com Laura Borràs o Miquel Buch, ha estat substituït per, que n'era estret col·laborador a la mateixa comissaria, i traslladat a la comissaria de Rubí. La prefectura sosté que els canvis segueixen un criteri operatiu i el conseller Elena ha remarcat aquest matí que en cap cas frenaran investigacions sobre corrupció. "Abans em moro", ha assegurat.La polèmica -exconsellers d'Interior como el propi Buch li han tret importància i han avalat la decisió d'Elena- ha forçat el titular d'Interior a comparèixer alper donar explicacions. Dimecres, la comissió d'Interior decidirà el dia. En tot cas, en diverses entrevistes i rodes de premsa des de la destitució de Trapero, Elena ha insistit en la bona feina feta pel major i, alhora, en la necessitat d'un canvi al cos per encarar la "nova etapa" que vol impulsar la cúpula d'Interior. "No és una venjança ni una purga. No estem rebutjant tot el que s'ha fet fins ara", ha dit el conseller.El Departament vol continuar comptant amb l'experiència de Trapero, que si accepta la proposta continuarà vinculat, de manera indirecta, als Mossos, on ha treballat més de 20 anys. Quan va ser nomenat major -categoria vitalícia que el nou comissari en cap no tindrà- Trapero va reforçar el caràcter vocacional de ser policia. Durant la seva etapa al capdavant dels Mossos, l'objectiu ha estat convertir el cos en un referent policial ben valorat i modèlic, cosa que volia dir trencar amb lai conservadora que una part de la ciutadania podia tenir del cos.Va formar-se amb aquest objectiu a l', on va ingressar el 1989. Un any després va començar com a agent i el 2006 va sumar-hi una llicenciatura en Dret. Entre les seves especialitats, destaca el coneixement de la criminalitat informàtica, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. A més, l'any 2012 va ampliar la seva formació a l'acadèmia de l'FBI. De Girona, a Vielha, i des d'aquí al Centre Penitenciari de Quatre Camins, Blanes i Figueres. Finalment, va tornar a l'àrea metropolitana. Als Mossos va escalar fins a la cúpula, fins a esdevenir major i comissari en cap del cos. Ara, si ho vol, l'espera un nou destí centrat en l'anàlisi.

