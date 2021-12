Una administració de loteria de Barcelona dona dos grans premis

Càmeres de televisió i fotògrafs esperaven l'arribada de premiats a l'administració número 90 de Barcelona, ubicada al passeig Fabra i Puig, que ha repartit dos dels premis del sorteig de la loteria de Nadal, una sèrie del cinquè premii una sèrie del quart premiCap dels veïns tocats per la sort s'ha presentat de moment al punt de venda perquè està tancat per unaque impedirà que els propietaris dels dècims premiats puguin recollir aquest mateix dimecres els diners en aquest local prop de Virrei Amat, al districte de Nou Barris.Sí que hi havia Cristina Pallars, la propietària de l'administració, que ha brindat amb cava i ha lamentat que els venedors de loteria només reben 80 cèntims per cada dècim venut. L'increment de les comissions que perceben els propietaris de punts de venda de loteries és la principal reivindicació de l'aturada, convocada per Loters en lluita.Aquest premi ha estat molt repartit, en caure també a Sort i en altres punts de l'Estat com ara Benidorm, Elx, San Sebastián de los Reyes (Madrid), Laxe (la Corunya), Castro Urdiales (Cantàbria), Tenerife, Màlaga, San Pedro del Pinatar (Múrcia) i Calatayud.

