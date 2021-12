Quan l'art serveix per millorar la societat

Més de 420 projectes seleccionats per Art for Change

Art for Change ha seleccionat 420 projectes en 14 convocatòries. Foto: Fundació "la Caixa"

19 projectes en la darrera convocatòria

La Fundació la Caixa destina quasi 400.000 euros a Art for Change. Foto: Fundació "la Caixa"

L'tradicionalment ha tingut una vocació. Però, a més, sovint assumeix una funció de. És la voluntat del programa Art for Change de la Fundació ”la Caixa” , una iniciativa en què l'art i la cultura s'utilitzen com a eines de transformació en contextos de dificultat.A Art for Change es generen processos creatius liderats per un artista, en què participen tota mena de persones, especialment. A través d'aquestes iniciatives es pretén oferir als participants l'oportunitat d’entrar en contacte amb l'art i la cultura, oferir igualtat de condicions i oportunitats i contribuir a l'apoderament de persones o grups a través d'un procés artístic. “Creiem fermament que la participació en l'art aporta beneficis tant en l'àmbit individual com col·lectiu”, expliquen des de la Fundació ”la Caixa”.La Fundació ”la Caixa” ha estat pionera en la cerca de noves formes d’entendre la cultura. Les exposicions són un punt de trobada entre diferents tipus de públic i les activitats impliquen persones de diverses procedències i de totes les edats que prenen la iniciativa i hi tenen un paper actiu. Són iniciatives en les quals el públic i els creadors treballen junts per donar sentir a l’art.D’aquesta vocació va néixer, el 2007, Art for Change, un programa que conjuga la, que fomenta la participació en processos creatius de diferents disciplínes artístiques per afavorir la col·laboració i la inclusió de tothom, i que és respectuós amb la diversitat i està obert a aprendre i a escoltar la societat.Ens'han seleccionat. N'hi ha de música, d'arts plàstiques, de literatura, de dansa i de circ, entre altres. En la convocatòria del 2016 es va triar, per exemple, el projecte Laboratori Visual de Brians II, on es va aplicar la metodologia de la imatge participativa amb els interns de la presó catalana.El 2017 , entre altres, es va impulsar la iniciativa Fem una pel·li?, procés de creació i projecció en l'espai públic de diverses produccions cinematogràfiques ideades, organitzades i realitzades conjuntament per joves de barris del Prat de Llobregat. L'any següent va ser el torn d' Ubuntú. Jo soc perquè nosaltres som , de la cooperativa Musicop, en barris perifèrics de Barcelona, Tarragona i el Maresme.En la convocatòria del 2019 destaca el projecte de música, teatre i poesia Gallos de pelea , de la companyia Cabosanroque i en col·laboració amb l’associació Matissos, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar i la inclusió de persones amb problemes de salut mental i sense. Finalment, el 2020 es va seleccionar, entre altres projectes, El gran espectacle del món , que inclou el procés artístic de creació d’un cabaret de varietats adreçada al col·lectiu amb diversitat funcional i trastorn mental.El projecte Art for Changeper la pandèmia. De fet, recentment s'han anunciat els projectes seleccionats en la darrera convocatòria. La Fundació ”la Caixa” ha escollit–cinc de les quals a Catalunya- a les quals hi destinarà“En el context actual de pandèmia, l’art i la cultura s’han reafirmat com a elements fonamentals per al benestar i la cohesió social, per la qual cosa la convocatòria té encara més sentit, si és possible”, explica, responsable d'aquest programa artístic de la Fundació ”la Caixa”. “Els projectes d’aquesta edició tenen l’oportunitat de mostrar el valor de la creació artística per afrontar els reptes socials”, afegeix.En la convocatòria 2021 s’hi han presentat un total de. De totes, se n’han seleccionat 19 que han superat una primera avaluació artística i, en una segona fase, una avaluació tecnicosocial. Hi participaran més de 1.478 persones en situació de vulnerabilitat, que tindran l’oportunitat de formar part de manera activa d’un procés de creació artística.Els projectes escollits compleixen els objectius del programa: el foment del desenvolupament personal dels participants per mitjà de la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a través d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al reforç de conceptes com la identitat i l’autoconfiança.Els, tots de les comarques barcelonines, són Homesession Arts Visuals de Cuajando Associació Cultural (fotografia); Teatre comunitari barris i pandèmia de l'Associació Jean Van Mour (teatre); Normal de David Franch Ferré (teatre); La revolta escènica del liti d'uTOpía (arts escèniques); així com Cine en construcción de Lorena Ros Sanz (audiovisual).