El 72119, segon premi de la loteria de Nadal

El segon premi de la loteria de Nadal ha estat el número 72119, amb 1.250.000 euros per sèrie, i ha caigut íntegrament a la localitat biscaïna de Basauri. El sorteig ha deixat premis en diversos punts del país, com ara a Calella i Granollers, on s'han venut dècims del, tercer premi, amb 500.000 euros per sèrie.També a Barcelona, Begues, Esplugues de Llobregat, Vila-seca i Sort s'han venut sèries del, un dels quarts premis, amb 200.000 euros per sèrie. Ha estat un dels premis més repartits. Un cinquè, el, s'ha venut a Barberà del Vallès i en diversos punts de l'Estat.A més, a Barcelona i a Lliçà s'han venut sèries del, un dels, que està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. L’administració de loteria del carrer Joan Torras, al barri de Sant Andreu, ha venut 106 sèries d'aquest número, i una altra administració de Lliçà d’Amunt ha venut 60 sèries més.podeu seguir tota la informació del sorteig, en directe, i consultar tots els números premiats., un dels més repartits de la història del premi.

