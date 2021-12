El .cat assoleix el màxim històric amb més de 113.500 dominis registrats

El domini .cat ha crescut un 2,20% respecte de l'any anterior, de manera que el parc actiu de dominis ja arriba als 113.508, segons dades de l'Observatori .cat. Enguany, el domini .cat s'ha diversificat encara més i ja es pot trobar a 107 països, vers els 102 de l'any 2020. Aquesta diversificació, ha destacat, resulta positiva, ja que mostra com baixa la dependència de l'estat espanyol. L'observatori indica que a Catalunya el domini assoleix els millors resultats des del 2017 i creix en 39 de les 42 comarques.El president de la Fundació .cat, Genís Roca, ha alertat que el català és "una llengua agredida perquè moltes de les pràctiques habituals a Internet es poden fer amb altres idiomes amb més facilitat". Entre altres resultats presentats pel director general de la Fundació .cat, Francesc Giralt,, l'observatori indica que a Catalunya el domini assoleix els millors resultats des del 2017, creixent a 39 comarques. El Barcelonès, el Vallès Occidental i el Gironès segueixen sent les 3 comarques que lideren el rànquing del nombre de registres. Tot i així, el Barcelonès perd pes respecte l’any passat.Al País Valencià, el domini .cat guanya pes i ja es pot trobar a totes les comarques excepte a dues; a la Catalunya del Nord, el .cat està present a totes les comarques, i només baixa el nombre de dominis al Rosselló; a les Illes Balears, s'aconsegueix el nombre més alt de registrats de la història del domini, 239; a la Franja de Ponent augmenta lleugerament el parc de dominis i a la ciutat de l'Alguer es manté el número de dominis i es rejoveneix el parc.El 72,62% dels dominis .cat registrats compten amb contingut web i la gran majoria tenen el contingut de la pàgina principal en català. El 15,5% dels dominis, tot i estar registrats, no tenen contingut web, és a dir, no apunten a cap lloc web. Gairebé el 12% apunten a un pàrquing, és a dir, el lloc web existeix però està en construcció.A banda del desglossament per territori, l'Observatori .cat 2021 també ofereix informació sobre altres aspectes en què s'hi pot fer més incidència de cara al futur. Els IDNs (Internationalized Domain Name) són dominis amb caràcters especials, com ara el .cat, o el .info. En cas català, s'accepten els caràcters 'l·l' o 'ç'. Dins l'escala d'aquest tipus de dominis, el .cat ha baixat enguany de la setena a la vuitena posició. Aquesta tendència a la baixa, ha indicat l'observatori, fa pensar que encara hi ha desconeixement entre els usuaris catalanoparlants que poden fer servir aquests caràcters propis de la llengua catalana en un domini. cat.

