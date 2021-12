Consulta aquí els 116 municipis amb toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha anunciat aquesta setmana que recupera elper frenar l'augment de contagis deen plena sisena onada. Els municipis afectats seran, si ho autoritza el TSJC, tots els que tinguin més dei una incidència acumulada a set dies deper cada 100.000 persones. Els pots consultar en el següent mapa:En total es proposa una llista de 116 municipis que hauran d'aplicar el confinament nocturna partir d'aquest divendres. La sol·licitud és perde manera que afectaria totes les festes de Nadal. L'última vegada que es va prohibir la mobilitat nocturna va ser a l'estiu, per fer front a la cinquena onada. En aquella ocasió també es va limitar als municipis amb una alta incidència de la malaltia, una possibilitat que l'executiu analitza també per a aquesta ocasió."Les xifres de les darreres hores ens han obligat a actuar", ha admès el president de la Generalitat,. Davant dels indicadors "disparats" i la situació "crítica", ha dit, el Govern estava obligat a actuar. "Quedar-se de braços plegats no seria coherent ni responsable, seria temerari i una inhibició de les responsabilitats en la seguretat col·lectiva de tota la ciutadania", ha remarcat. Les mesures, ha dit, són "dures" i l'executiu "no ho desitjava".A banda del toc de queda, el Govern ha demanat aplicar més mesures. Les més destacades són la limitació de trobades a, eli laen restaurants -50% a l'interior- i el comerç, la cultura i esdeveniments esportius al 70%.​​​​​

