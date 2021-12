La CUP avisa que «desestabilitzarà» el Govern si continua fent «autonomisme»

Oposició frontal i contundent. El diputat de la CUPha desgranat alguns dels resultats de l'celebrada dissabte i ha dit que desplegaran una "oposició frontal" a la "" del Govern. La ponència aprovada dissabte no varia l'estratègia cupaire, però sí que certifica l'oposició del grup parlamentari a la "deriva autonomista i d'estabilització" de l'executiu d'ERC i Junts. "Si el govern avança en projectes autonomistes com elo elstindran l'oposició de la CUP i comptaran amb la desestabilització de la CUP", ha deixat clar Pellicer aquesta tarda en roda de premsa.Tot plegat neix d'una esmena aprovada dissabte a l'assemblea nacional -la CUP encara no ha fet públic el document definitiu, però preveu fer-ho abans de Nadal-, però no modifica substancialment l'estratègia de la formació a nivell parlamentari. Els anticapitalistes han fet evident des de fa mesos el distanciament amb el Govern, que s'ha concretat en el "no" als pressupostos, que finalment tiraran endavant amb els comuns. Pellicer ha remarcat que el Gover de-que insisteix que els anticapitalistes continuen sent el soci prioritari- trobarà l'oposició de a CUP si manté la deriva d'"estabilització" del règim.La ponència aprovada dissabte, amb un ampli consens a l'organització, manté aquesta oposició a la deriva "autonomista i destabiltizació". Projectes com el Hard Rock o els Jocs d'Hivern tenen l'oposició frontal de la CUP. "Ho mantindrem provoqui a qui provoqui desestabilització", ha dit Pellicer. El diputat ha recordat queva votar amb PSC, Vox i PP per defensar aquests projectes, iERC s'hi va abstenir. "Serà fonamental i clau fer aflorar aquestes contradiccions i fer oposició a un govern que es posicioni al costat d'aquests partits", ha explicat Pellicer. Aquest missatge ja el va enviar la CUP tant al debat de política general com al debat de pressupostos.La, segons els anticapitalistes, ha de servir per fer camí cap a la independència però no "per falcar un projecte autonomista". "Si l'opció del Govern és utilitzar la majoria per falcar un projecte autonomista, trobarà una oposició frontal i contundent i amb voluntat de desestabilitzar el Govern", ha dit, i ha denunciat que s'aprovincom "un canvi de cromos" i es doni suport a macroprojectes. "Si el Govern fa un gir a l'esquerra i desplega una agenda social, i avança cap a la independència, ens trobarà al seu costat", ha reblat Pellicer.

