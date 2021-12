Les millors pel·lícules romàntiques de Nadal per fondre's d'amor

Rent (a Amazon i Filmin)

Noelle (a Disney)

Foto: Disney

Last Christmas (a Netflix)

Foto: Amazon Prime Video

While You Were Sleeping (a Disney)

Foto: Buena Vista Pictures

The Knight Before Christmas (a Netflix)

Barcelona, nit d'hivern (a Filmin)

Foto: Playtime Movies

Carol (a Amazon)

Foto: Number 9 Films

Holiday Rush (a Netflix)

Foto: Netflix

Let it Snow (a Netflix)

A California Christmas (a Netflix)

Foto: Netflix

Nadal desperta, en la majoria dels casos, uque en altres èpoques de l'any. Fins i tot la música, ja sigui en format nadala -qui no recorda- o en les cançons pop que sonen a les ràdios -i el seu ja clàssic tema-, es desprèn un sentiment que contagia la majoria de la població. Encara que les noves restriccions anunciades pel Govern puguin modificar, perjudicar o cancel·lar diversos dels esdeveniments o festes previstes, les plataformes deixen a la seva disposició un catàleg immens de pel·lícules nadalenques per fondre's d'amor.Seguint aquest esperit romàntic, hem decidit crear una llista de pel·lícules que es podrien considerar tòpiques dins del gènere nadalenc, però que fugen de la toxicitat o d'un amor romàntic molt poc beneficiós. Les principals plataformes, comofereixen propostes a través dels seus serveis i algoritmes, però nosaltres us destriem el gra de la palla. Aquesta és la selecció:Un dels millors musicals de la història de Broadway va aterrar al cinema el 2005 per regalar una de les grans joies teatrals que va marcar generacions. L'autor de l'obra, Jonathan Larson, va morir la vigília de la seva estrena d'un aneurisma d'aorta. El 1996, a sobre, va rebre el Pulitzer. Rent narra la història d'un grup de joves bohemis que intenten obrir-se camí a la vida al dia a dia del barri d'East Village, a Nova York.Una encantadora història alternativa sobre la família del Pare Noel. Aquest es jubila després de tota una vida duent regals als més petits de les cases de tot el planeta. La seva filla, però, interpretada per Anna Kendrick, haurà d'intentar seguir la seva carrera i fer-se responsable del negoci familiar al costat del seu germà, Bill Hader, qui ha heretat "el barret" de Pare Noel.Emilia Clarke protagonitza aquesta àgil, fàcil i divertida comèdia sobre una jove que no acaba de trobar el seu camí a la vida. Totes les decisions que pren li surten del revés, i en l'amor no triomfa. L'any anterior va estar a punt de morir durant les festes de Nadal i no té cap esperança en passar-ho bé durant les actuals. Tot canvia quan coneix un noi que sembla perfecte. Ella, però, desconfia d'ell perquè no el veu creïble.Un clàssic nadalenc de meitats dels anys 90 amb una Sandra Bullock que començava a consolidar la seva carrera com a actriu. Una jove treballadora del metro de Nova York està farta de l'amor. Cada dia veu famílies, parelles i amants passar per davant seu, com un jove ric que cada dia entra per la seva boca de metro però la ignora. Un dia, però, aquest té un accident i ella li salva la vida, encara que entra en coma. A l'hospital, tothom la confon amb la seva parella.Una de les produccions pròpies de Netflix més afables i romàntiques enfocades a Nadal. Una jove (Vanessa Hudgens) que ha crescut amb les idees sobre "el príncep blau", es topa amb un veritable cavaller que ha fet un viatge en el temps fins als nostres dies. Entre els dos començarà a créixer una química inevitable que els durà a rebel·lar-se amb la idea que no poden estar junts perquè pertanyen a mons completament diferents.Un clàssic nadalenc de la cinematografia catalana, que cal tornar a reivindicar en plena caiguda de les obres en la nostra llengua. Dani de la Orden posa d'escenari Barcelona en una voràgine d'històries creuades durant la nit de Reis. Un recull de relats dramàtics, romàntics i de comèdia que s'emmirallen a la capital catalana.Una de les més potents històries d'amor prohibit en una època restrictiva i lesbòfoba. Cate Blanchett i Rooney Mara protagonitzen aquesta història dramàtica i romàntica que, en un Nova York enfarinat en plena campanya de Nadal, dues dones es coneixen i comencen a crear una atracció i una química inquebrantable. Les seves decisions les duran a enfrontar-se a situacions duríssimes.Se centra en la història de la família d'un famós locutor de ràdio de Nova York que perd la feina quan l'empresa decideix aprofitar-se d'ell i vendre l'emissora pocs dies abans de Nadal. El locutor, que és vidu i té quatre fills, haurà de gestionar-ho tot amb la seva família perquè tots els petits de casa no es quedin sense l'esperit nadalenc.Film coral amb diverses històries creuades en un poble dels Estats Units. Una tempesta de neu modifica les vides d'un grup d'estudiants de batxillerat d'un institut, a més d'altres joves que es troben en el poble en aquell moment. Una història afable i senzilla sobre l'amor adolescent.Un altre producte romàntic sorgit de la factoria de Netflix que ens situa en una parella protagonista que es coneixerà en un ambient rural. Un jove hereu d'una gran empresa intenta entabanar una noia grangera perquè li vengui unes terres per a benefici propi. A partir d'aquesta horrorosa proposició, el jove començarà a veure com són de diferents les seves vides i quina és realment la seva prioritat.

