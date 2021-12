El Govern va analitzar l'abans d'acordar les mesures per afrontar l'empitjorament de la pandèmia, però el cert és que els experts reclamaven al seu document anar força més enllà. Entre les propostes incloses s'hi trobao directament tancar diversos establiments i no només reduir-ne l'aforament, però en canvi, entre les seves recomanacions,A banda d'impedir la circulació no essencial entre la 1 i les 6 de la matinada, l'executiu va anunciar la prohibició de trobades de més de deu persones, el tancament de l'oci nocturn i la limitació d'aforament al 50% a l'interior de la restauració i al 70% en el cas de la cultura, els gimnasos i el comerç, a banda d'aplicar el teletreball a la funció pública i recomanar-lo al sector privat i de mantenir el certificat Covid allà on ja s'aplica. Tot i això, el document del comitè assessor demanava(excepte a grups de convivència més grans) i permetre només lesD'aquesta manera, els experts pretenien a la pràcticai no només que aquests tinguessin com a molt deu participants. A més, també aposten, mantenint exclusivament la meitat de les terrasses, així com suspendre tambéno professionals o federatives, com en el cas dels gimnasos i les piscines cobertes (reduint a un terç l'aforament a les que estan a l'aire lliure). De fet, el llistat de mesures inclou "recomanar a la població", una mena de confinament com el viscut durant la primera onada però amb caràcter voluntari.Una proposta sí assumida pel Govern és el foment del, i on no sigui possible, els experts demanen també vetllar perquè es compleixin les mesures de prevenció i afavorir torns escalonats de treball i amb una entrada també escalonada del públic. Pel que fa al transport, el document recomana promoure la, augmentar la, facilitar-hi la col·locació de filtres HEPA, i evitar la presència de més dos passatgers per fils als taxis i VTC.Altres mesures del document del consell assessor i no anunciades en la roda de premsa del Govern de dilluns són el tancament dels locals d'apostes i de jocs i de les zones comunes d', limitar elsno essencials, recomanar l'ensenyament a distància a autoescoles i altres ensenyaments reglats, i reduir fins al, biblioteques, museus, i altres centres culturals. També demanen limitar l'aforament a les vetlles, enterraments i altres cerimònies i suspendre l'activitat de centres sociosanitaris comFinalment, el llistat dels experts demana ampliar l'aplicació deltambé a congressos, cerimònies, cinemes i teatres, així com a, usar autotests d'antígens de forma seriada, instal·lar controls de qualitat d'aire a les escoles i reforçar el sistema demolecular de les variants. El document també incorpora la quarantena de tots els contactes estrets durant 10 dies , com ja ha fixat el Govern, així com la priorització de l'administració de terceres dosis a la població adulta.L'extens informe entregat pel consell assessor fa un repàs del coneixement adquirit sobre lai l'impacte que ha tingut en l'evolució de la pandèmia, segons les dades recollides. En tot cas, els mateixos experts admeten que aquestes mesures, si es compleixen els pronòstics més negatius, podrien no ser suficients i "un, no es pot descartar en el pitjor escenari de futur", un cop es constati l'efecte de les restriccions aplicades.

