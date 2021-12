El toc de queda s'aplicarà als municipis de més de 10.000 habitants amb més incidència

Altres notícies que et poden interessar

El toc de queda entre la una i les sis de la matinada s'aplicarà en els municipis de més deamb una incidència acumulada deen els últims set dies. Així ho ha detallat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Els detalls de les noves restriccions es concretaran en una reunió del. Laja es va prohibir a l'estiu davant l'escalada de contagis de la cinquena onada, i ara el Govern l'ha recuperat per contenir la sisena. Una onada que, amb les dades d'aquest dimarts, registra contagis rècord des que va arrencar la pandèmia . De moment, elestàcom a via per frenar l'avenç dels indicadors.La comissió delegada per la Covid-19 es va reunir ahir de manera telemàtica a Palau. A les 20.30 van comparèixer Plaja amb el conseller de Salut,i la secretària de Salut Pública,. Les decisions comunicades van ser dràstiques: recuperació del toc de queda entre la una i les sis de la matinada; limitació de les reunions privades a deu persones; reducció de l'aforament interior en restaurants al 50%; i presència física del 70% a gimnasos, cultura, comerços i esdeveniments esportius. Una marxa enrere que arribava només sis dies després que el Govern descartés restriccions abans de Nadal. Les mesures haurien d'entrar en vigor el dijous a mitjanit si les valida el(TSJC), on aquest dimecres s'entrarà la resolució definitiva adoptada pel Govern.Hi haurà aspectes, això sí, que no es tocaran: es tracta de l'activitat escolar -els casals de Nadal, en essència-, l'activitat a les universitats i també les, que se celebraran amb normalitat. "Hem d'aturar de totes totes la pandèmia, que avança sense fre. Sabem de l'impacte que té sobre la ciutadania la presa de decisions en dates tan assenyalades", va remarcar Plaja, que ha justificat les mesures degut a l'impacte "alt" de la variant òmicron. "Vam explicar que no teníem intenció d'establir noves restriccions, però la crescuda comença a ser desbordant. S'estan batent rècords de contagis, i un percentatge d'aquesta gent acabarà. No anem a buscar un escenari alarmista, però és imprescindible reduir la mobilitat i la interacció entre persones que no són bombolla. Si no es prenen mesures, serà pitjor", va justificar."Les xifres de les darreres hores ens han obligat a actuar", ha admès el president de la Generalitat,, en una compareixença des de Palau amb les dades a la mà. Davant dels indicadors "disparats" i la situació "crítica", ha dit, el Govern estava obligat a actuar. "Quedar-se de braços plegats no seria coherent ni responsable, seria temerari i una inhibició de les responsabilitats en la seguretat col·lectiva de tota la ciutadania", ha remarcat el dirigent d'ERC. Les mesures, ha dit, són "dures" i que l'executiu "no desitjava". "Sóndavant la situació en la qual ens trobem", ha remarcat el president, que ha insistit en la "vulnerabilitat" davant del coronavirus malgrat el bon percentatge de vacunació existent a Catalunya.Les restriccions, ha indicat, es produeixen en un moment "especial" de l'any com ho són les. "Compartim l'afectació i la tristesa, la frustració, perquè tots havíem imaginat que aquestes festes podrien ser diferents, semblants al que havíem viscut abans del 2020", ha asseverat Aragonès. "Malauradament no som en aquesta situació", ha assenyalat el dirigent d'ERC, que ha basat bona part de la intervenció en l'entrada de la, que ha fet disparar els contagis. Gràcies a les vacunes, però, els efectes són "molt menors" del que podria ser. Les xifres actuals, abans de la immunització, haurien conduït a mesures molt més restrictives.La setmana passada, però, malgrat la tendència a l'alça, es van descartar mesures, que només s'haurien imposat després de les vacances de Nadal. "Després de 20 mesos, però els indicadors demostren com ha canviat l'escenari en només sis dies. No podem esperar més", ha apuntat Aragonès, que ha admès la "duresa" de les restriccions. "El, hi ha altres patologies per atendre la població", ha indicat el president, que ha anunciat mesures econòmiques per als sectors afectats. Hi haurà transferències per tal de poder concretar les ajudes destinades a pal·liar les conseqüències de les restriccions.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor