Toc de queda i restriccions per contenir la sisena onada

Quarentenes per contacte estret a partir de dijous

Després de dies amb els contagis disparats i a les portes de les celebracions nadalenques, elha decidit moure fitxa per intentar contenir l'expansió de lai l'arribada de la variant. Els encarregats d'explicar públicament les noves mesures han estat el conseller de Salut,; la secretària de Salut Pública,; i la portaveu de l'executiu,. El reguitzell de mesures anunciades implica tornar a les restriccions severes:entre la una i les sis de la matinada, tancament de l'oci nocturn, rebaixa en l'aforament de la-50% en interior, 100% a les terrasses- i també en lai el-70% en els tres casos-. Des del mes d'octubre havien decaigut totes les mesures restrictives, però l'avenç de les dades ha obligat a un gir que era imprevist fa tan sols una setmana, quan el Govern les descartava abans de Nadal . Les decisions hauran de ser validades pel(TSJC), i l'executiu aspira a què puguin entrar en vigor a partir de la nit de dijous.Hi haurà aspectes, això sí, que no es tocaran: es tracta de l'activitat escolar -els casals de Nadal-, les universitats i també les, que se celebraran amb normalitat. "Hem d'aturar de totes totes la pandèmia, que avança sense fre. Sabem de l'impacte que té sobre la ciutadania la presa de decisions en dates tan assenyalades", ha remarcat Plaja, que ha justificat les mesures degut a l'impacte "alt" de la variant òmicron. "Vam explicar que no teníem intenció d'establir noves restriccions, però la crescuda comença a ser desbordant. S'estan batent rècords de contagis, i un percentatge d'aquesta gent acabarà. No anem a buscar un escenari alarmista, però és imprescindible reduir la mobilitat i la interacció entre persones que no són bombolla. Si no es prenen mesures, serà pitjor", ha justificat la portaveu.Argimon ha reclamat observar les restriccions com una via per "aturar la mobilitat". "Hem de reflexionar per què fem les coses. Portem dos anys de pandèmia, i des d'aquest punt de vista ens ajudarà a controlar el coronavirus", ha ressaltat el conseller de Salut, que ha indicat que la variant òmicronencara que "tot apunta" que serà "més lleu". "Transmet, de manera que té capacitat per saturar els serveis sanitaris", ha indicat Argimon, que ha reclamat "donar respir" al sistema de salut i també a les persones que hi treballen. L'estimació és que s'arribarà a, o que fins i tot se superin. El dia amb més contagis de la cinquena onada amb prou feines es va superar els 10.000 infectats."Els asseguro que això acabarà. Hem de passar aquest hivern", ha ressaltat Argimon, que també ha demanat entendre que es tendirà a "una nova normalitat" en la qual s'haurà d'abordar "de manera diferent" el coronavirus. "Necessitem unes setmanes per veure quina és la, si és més severa o si, com pensem, és menys severa. És important la comprensió de tots, que aquestes mesures les comprenguem, tot i que sé que per als sectors afectats és molt complicat", ha remarcat. Des de fa dos mesos, la restauració i l'oci nocturn operen sense restriccions, més enllà de la vigència delper entrar en locals tancats des de fa unes setmanes.La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest matí que el canvi en el protocol perquè sigui obligatòria la, tot i estar vacunats, entrarà en vigor aquest dijous dia 23 de desembre. L'anunci ha arribat després que la setmana passada el conseller de Salut,, anunciés la necessitat d'aplicar aquesta mesura a tots els contagis, no només els d'òmicron com fins ara, davant el pronòstic que aquesta setmana o la vinent la nova variant -més contagiosa- sigui "absolutament dominant" a Catalunya. A més, aquest dilluns s'ha superat el pic de contagis de la segona onada, l'estiu del 2020.Cabezas també ha anunciat que aquest dilluns. La secretària de Salut Pública ha remarcat la necessitat d'administrar les dosis de reforç davant l'avanç de la variant òmicron: Què són els contactes estrets? Són les persones que han cde Covid-19 ade distància, duranti des de les. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.Les xifres de vacunació, en tot cas, augmenten a Catalunya.dosis a tot el territori. L'obertura de la campanya de vacunació per als infants de 5 a 11 anys , a més de les dosis que han rebut milers de persones per primer cop, escenifiquen un nou horitzó per a frenar els contagis en les pròximes setmanes.El Departament de Salut ha notificat l'ingrés de 136 persones més a les plantes dels hospitals per coronavirus en les últimes vint-i-quatre hores. El total de pacients als llits dels centres hospitalaris. Pel que fa als pacients crítics, Salut notifica tres ingressos més, amb un total de 310 persones a les UCI. En les darreres 24 hores s'ha notificat una mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.306.La incidència acumulada a 14 dies puja de 674,31 a 712,87, mentre que a 7 dies puja de 446,64 a 456,73.​​​

