Els Mossos obren una nova etapa post-Trapero

Més proximitat, més feminització, més múscul territorial i energies renovades per entomar els nous reptes en matèria de seguretat i d'organització del cos de Mossos d'Esquadra. I tot plegat, a partir del "treball en equip" i amb un lideratge més "coral" al capdavant del cos. Aquests són, a grans trets, els principals objectiu dels Mossos en la nova etapa que comença, ja sense el major Josep Lluís Trapero com a comissari en cap, i amb canvis a la prefectura que s'anunciaran en els pròxims dies. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha comparegut acompanyat del nou màxim responsable dels Mossos, Josep Maria Estela, i de dos dels comandaments que s'incorporaran a la direcció, el comissari Eduard Sallent -comissari en cap entre 2019 i 2020- i la intendent Rosa Bosch, per donar explicacions per la destitució de Trapero, feta pública aquest matí.



Elena ha volgut agrair a Trapero la feina feta durant aquest anys i ha certificat l'inici d'una nova etapa, per a la qual calen, també, "nous lideratges". El conseller ha volgut treure pes al canvi al capdavant dels Mossos, i ha hagut d'insistit en diverses ocasions que "els canvis no són la negació del passat sinó la bona feina feta". Entre els motius per cessar Trapero, més enllà de la voluntat d'obrir una nova etapa i aprofundir en el "relleu generacional" als cos, també hi ha una manca de confiança de la nova cúpula d'Interior, ara en mans d'ERC, amb el major, figura de fort lideratge dins del cos. La nova etapa vol fugir d'aquests "hiperlideratges" i apostar per una manera de fer més "transversal" amb un lideratge "coral". De tota manera, Interior vol continuar aprofitant l'experiència de Trapero i per això se li han fet diverses ofertes que el major vol valorar amb calma.

Més proximitat, més equip i més territori

Trapero, destituït

Aquesta "nova etapa" anunciada per Elena no comença estrictament avui. El conseller ha ressaltat la importància de la reunió de la junta de seguretat de fa unes setmanes, on es van aconseguir concessions per part del Ministeri de l'Interior, com ara l'ampliació de la plantilla dels Mossos, i també les millores obtingudes gràcies als pressupostos de l'Estat, que permetran la jubilació anticipada dels agents. Tot plegat, ha de permetre "rejovenir" el cos, un dels objectius d'Interior des de l'inici de la legislatura i una de les demandes policials. També permetrà millorar el model de policia de proximitat i avançar en la feminització. El nou cap continua sent un home, però Elena ha insistit a preguntes dels periodistes que el compromís és ampliar el nombre de dones en posicions de comandament. El compromís és que una tercera part dels comandaments siguin dones al final del mandat. "Amb la nova reorganització assolirem pràcticament aquest compromís", ha afegit.La modernització del cos i els reptes en àmbits com el terrorisme, el tràfic de marihuana o els delictes d'odi i la violència masclista són algunes de les carpetes que tindrà sobre la taula la nova prefectura. "Aquesta nova etapa requereix de nous lideratges", ha dit Elena, i per això ha proposat el nom de Josep Maria Estela, comissari de 51 anys que fins ara estava al capdavant de demarcació de Tarragona i que assumeix el càrrec després d'una llarga trajectòria dins dels Mossos, on va entrar l'any 1994. "És una persona de tarannà dialogant, de treball en equip i que ha demostrat la seva capacitat i vàlua en totes les funcions que ha assumit", ha dit el conseller. El conseller ha insistit que Estela és la persona més adequada per al càrrec i ha insistit en el compromís d'incloure més dones a la cúpula dels Mossos.Si la proximitat ha de ser un dels objectius, també ho ha de ser el del treball "en equip". Amb Estela, s'incorporen també a la direcció el comissari Eduard Sallent i la intendent Rosa Bosch. "Els Mossos han de ser presents arreu, on hi hagi activitat, i la territorialitat, la mirada estratègica i les relacions institucionals són un triangle per construir una nova etapa rellevant per garantir que l'horitzó cap al 2030 ens sigui una realitat", ha dit el conseller. Elena també ha repassat algunes necessitats dels Mossos i ha admès que arribar a més de 21.000 agents serà un "canvi lent" i ha instat a donar "un impuls molt rellevant" a l'Escola de Policia de Catalunya. "És una de les quals pel futur dels Mossos, en els perfils de persones i la formació dels nous agents", ha dit. "Només assemblant-nos a la societat a la qual volem servir podem garantir que farem bé la nostra feina", ha dit el conseller.El conseller ha insistit que el treball en equip serà "una línia de treball", en el sentit de donar més pes al territori o les àrees bàsiques policials. "Fins ara hem treballat de la mà, però hem de treballar de manera més plana, transversal. S'ha fet, però hi hem d'aprofundir", ha afirmat, que ha insistit diverses vegades en què no hi ha hagut "problemes" amb l'anterior prefectura ni desavinences amb entre Mossos i Departament. "Canviar un cap del cos no vol dir negar la feina feta, sinó que comença una etapa nova", ha dit Elena. En els propers dies es comunicarà la nova prefectura dels Mossos i qui és el nou portaveu, que fins ara era Joan Carles Molinero, molt proper a Trapero. "No s'ha donat directrius, més enllà de la voluntat de feminització del cos", ha dit Elena.El nou comissari en cap, Josep Maria Estela, ha detallat alguns dels canvis que es volen dur a terme. En relació a la proximitat, el nou cap vol enfortir les oficines d'atenció al ciutadà, oficines d'atenció a les víctimes, les relacions amb els alcaldes o establir fòrums de participació amb la ciutadania. "Tenim la voluntat de reforçar el model de proximitat dels Mossos amb l'objectiu de servei a les persones", ha dit Estela, que també ha ressaltat la bona coordinació amb les policies locals. El nou cap dels Mossos també s'ha compromès en "muscular" el caràcter territorial dels Mossos i ha ressaltat la importància del treball en equip. "Desterrem la primera persona del singular i parlem de la primera persona del plural", ha dit.Pel que fa a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, Estela ha dit que s'ha "normalitzat" la relació pel que fa a la coordinació i coordinació. "Hi ha hagut voluntat de totes les parts perquè això sigui així. La incorporació al CITCO ha afavorit els dispositius de forma conjunta", ha dit, i s'ha compromès a què no es trenqui la relació i que es reforci. En relació als jutges i la Fiscalia, Estela ha dit que sense aquest relació seria "molt difícil" assolir els objectius en l'àmbit de la seguretat pública. "Treballarem per enfortir aquesta relació, basada en un clima de confiança mútua i del lleialtat institucional", ha dit.Elena ha destituït aquest matí Trapero com a responsable de cos. Segons ha pogut saber, entre els motius hi ha la manca de confiança en el major, que no tindria bona predisposició a aplicar un nou model policial com intenta la nova cúpula del Departament, i també el relleu generacional necessari al cos. Trapero va tornar al capdavant del cos fa poc més d'un any, poc després de la sentència que l'absolia pels fets de l'1-O.El major, un dels càrrecs afectats per l'aplicació de l'article 155 en ser considerat col·laborador del Govern en la tardor de 2017, va desmarcar-se de les tesis independentistes tant al seu propi judici a l'Audiència Nacional. Fins al punt de revelar que tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont i la resta del Govern si així ho ordenava la justícia.

