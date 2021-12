La Generalitat exigeix a una treballadora que imparteixi una formació en castellà

Lavaelen unaper aen contra de la voluntat de la formadora que l'impartia. L'organisme, que depèn del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya,Segons denuncia la formadora, la directora general,va cedir a les demandes d'algunes persones inscrites que a la primera sessió de la formació van interrompre la formadora per. Així, la direcció general va decidir que lai va obligar la formadora a incomplir el contracte que marcava que el curset s'havia de fer en català.", va dir la direcció general a la formadora en un primer mail abans de començar el curset, quan alguns dels assistents van exigir que es fes en castellà. Segons detalla Plataforma per la Llengua, la formadora es va veuredurant la primera sessió, ambperò ella va argumentar que el català era la seva llengua materna i s'hi expressava millor, a més de ser una formació de l'administració pública que s'havia de fer en la llengua pròpia del país.Després d'aquesta primera sessió, la formadora va rebre un comunicat de part de la direcció general en què se l'avisava que. Com a sorpresa, però, la formadora va rebre també elen què s'especificava que les, llevat que la persona designada no pugui utilitzar-la amb la fluïdesa requerida"."Sempre hem defensat que és imprescindible que les formacions siguin en català", afirma aMontserrat Pineda, secretària de Feminismes, qui també detalla que era ". Així, donada la situació "excepcional" del curs, que es va realitzar de manera virtual, des del Departament es va demanar a la formadora que canviés de llengua, ja que "no teníem el marge d'aconseguir els recursos per poder-ho fer en català", detalla Pineda.

