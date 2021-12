Els expresidents i la junta del Cercle d'Economia xoquen per la successió de Faus

Elviu una situació inèdita. L'entitat, històricament avinguda a un estil de discreció i equilibris interns, es prepara per un procés electoral que promet moments de tensió. L'exconseller delegat deli membre de la junta,, i la financera i exmembre de la direcció del Cerclemantenen les espases en alt per competir per a la presidència. A aquest fet s'ha afegit un xoc inusual entre els expresidents i la junta directiva . Què està passant?Dilluns passat, com va informar NacióDigital , es va celebrar el dinar de Faus amb els dotze expresidents per posar en comú la perspectiva del final de mandat de l'actual president i les properes eleccions, previstes a tot estirar per al juliol. El missatge dels expresidents a Faus va ser clar: treballar per un consens ampli que eviti una elecció oberta i, alhora, si això finalment no és possible, treure tensió a una elecció disputada. Però intentar un acord. Per això van encomanar a Faus que organitzés unai que tant els expresidents com la junta adoptessin una actitud d'com a col·lectiu, sense perjudici que en campanya membres de la junta i expresidents es posicionin.Però la situació, que semblava encarrilada per evitar mesos i mesos de campanya i filtracions, es va tòrcer aviat. Fausper exposar el missatge dels expresidents. En l'entorn del president, es preveia que els expresidents (Joan Mas Cantí, Carlos Cuatrecasas, Vicenç Oller, Enric Corominas, Carles Tusquets, Joan Molins, Josep Piqué, Pedro Fontana, Antoni Brufau, Salvador Alemany, Antón Costas i Juan José Brugera) explicitessin el seu suport a un o altre candidat, comptant que una majoria potser es decantaria per Gaurdiola, que parteix com aLa insistència dels "ex" en intentar una fórmula de consens va fer que Faus arribés a la junta amb el missatge d'apostar per una conciliació. Però fonts de l'entitat asseguren que es va trobar amb un Jaume Gaurdiola molt decidit a reclamar suports explícits de la junta. Guardiola va rebre l'alè de la majoria de membres de la directiva. D'una manera molt emfàtica li van mostrar suport el vicepresident, una actitud que va agafar desprevingut Faus. Tot seguit, es va filtrar a alguns mitjans el posicionament de la junta en favor d'un candidat.Mai fins ara s'havia produït untan abrupte entre els expresidents i la junta del Cercle d'Economia. Aquests dies, diversos socis han mostrat el seu neguit per undel tot inhabitual en una casa que en més de seixanta anys ha evitat sempre els conflictes interns, al preu de buscar sempre cohesió entre totes les sensibilitats de pensament presents, i elaborant uns documents que solen ser llegits amb respecte per sectors ben diferents de la societat catalana.De l'habilitat del Cercle per aplegar posicions allunyades en dona mostra el que un veterà de la casa recorda aquests dies, quan l'any 2013, sent president, exministre de, l'entitat va defensar una consulta legal per superar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Ara, en un context menys carregat de tensió política, el Cercle topa amb dificultats per consensuar ambicions. La campanya serà llarga i pot escenificar les dificultats de lideratge que delaten les

