Mor Antoni Vadell, el bisbe il·lusionat

Uns'ha endut aquest dissabte la vida d' un dels tres bisbes auxiliars de Barcelona i el, que perd així el qui probablement era el seu principal col·laborador. Des que el mes de juliol Vadell va fer pública la seva malaltia, s'era conscient de la gravetat del seu estat de salut."Espavila't, et necessito actiu", diuen que li va dir elen una trucada telefònica l'estiu passat, per donar-li ànims. Era una frase de suport, però també era molt més. Des que el 2017 Omella va comunicar el nomenament de Vadell i decom a bisbes auxiliars, un equip reforçat més recentment per, el prelat era vist com un home destinat a una carrera brillant.Nascut aals seus 49 anys, Vadell era un dels bisbes més joves de la Conferència Episcopal Espanyola i havia connectat molt bé amb Omella i amb els sectors més joves de l'arixidiòcesi, on havia arribati amb un caràcter optimista i voluntariós. Persones que coneixen bé l'arquebisbat de Barcelona destaquen de Vadell que era d'un, dins dels cànons eclesiàstics, i "esperançat en obrir nous camins".Era especialista eni això el feia connectar fàcilment amb joves cristians. A Mallorca va ser conegut per gestionar la reestructuració d'unitats parroquials. El vincle amb Omella s'havia anat enfortint i, en la seva condició de vicari general de l'arquebisbat, era de fer el número dos al Palau Episcopal. Alguns el veien ja en la plataforma de sortida per ocupar alguna diòcesi com a bisbe titular i fins i tot com un nom a tenir en compte en el moment deOmella va donar la sorpresa quan va anunciar el seu nomenament fa quatre anys. Perquè Vadell provenia de Mallorca i era aliè a les batalles que han caracteritzat la diòcesi barcelonina en els darrers anys. Potser això el va fer encara més proper a Omella, desitjós de superar el xoc entre els clans tradicionals a l'arquebisbat. Ara, el cardenal haurà d'encarrilar el ja ha complert els 75 anys en què es posa formalment el càrrec a disposició del Papa-sense el suport de qui ha estat la seva persona més propera.

